बचत गटांना लवकरच मिळणार मिनी ट्रॅक्टर

नांदेड : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना ९० टक्के अनुदानावर नऊ ते १८ अश्वशक्तीचे मिनी ट्रॅक्टर, त्याची उपसाधने यांचा पुरवठा करण्याच्या योजनेंतर्गत एकूण १५३ बचत गट पात्र झाले आहेत. पात्र, लाभार्थींना ईश्वरचिठ्ठीने बचत गटांपैकीच निवड होणार असून सोडतीची वेळ आणि तारीख यथावकाश लवकर कळविण्यात येणार असल्याचे नांदेडचे समाज कल्याण सहायक आयुक्त तेजस माळवदकर यांनी माहिती दिली. राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना ९० टक्के अनुदानावर नऊ ते १८ अश्वशक्तीचे मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचा पुरवठा करण्याची योजना कार्यान्वित झाली आहे. हेही वाचा- ‘या’ ठिकाणी प्रशासन पॉझिटिव्ह अन् कोरोना निगेटिव्ह लाभाचे हस्तांतर रोख स्वरूपात​ शासन निर्णय (ता. आठ) मार्च २०१७ अन्वये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचा पुरवठा करण्यासाठी लाभाचे हस्तांतर रोख स्वरूपात थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. हेही वाचा- संकल्पनात्मक चौकटीत राहून संशोधन व्हावे ः प्रा.डॉ.पवार त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी यापूर्वीच चार वेळा संधी​ सन २०१८-१९ या वर्षात ज्या बचत गटांनी मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने मिळविण्यासाठी अर्ज केला होता. त्या सर्व अर्जांची तपासणी केली असता अर्जात त्रुटी आढळून आल्या असून एकूण १५३ बचत गटांनी त्रुटींची पूर्तता केली आहे. पात्र व अपात्र बचत गटांची यादी कार्यालयाच्या सूचना फलकावर दर्शनी ठिकाणी लावण्यात आली आहे. अर्ज केलेल्या सर्व बचत गटांना त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी यापूर्वीच चार वेळा संधी देण्यात आली होती. पहिली संधी (ता. दहा) जुलै २०१९ पर्यंत, तर दुसरी १२ डिसेंबर २०१९ पर्यंत व तिसरी संधी ३० डिसेंबर २०१९ पर्यंत आणि चौथी संधी १४ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत देण्यात आली होती.

