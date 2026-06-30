Nanded: शहापूर सेवा सहकारी संस्थेच्या चेअरमनपदी नरदेवरेड्डी पुल्लागोर; व्हाईस चेअरमनपदी सूर्यकांत अन्नमवार

अनिल कदमदेगलूर: तालुक्यातील मौजे शहापूर येथील सेवा सहकारी संस्थेच्या चेअरमनपदी नरदेवरेड्डी बालरेड्डी पुल्लागोर, तर व्हाईस चेअरमनपदी सूर्यकांत गंगाधर अन्नमवार यांची मंगळवारी (ता. ३०) बिनविरोध निवड करण्यात आली..सहकार अधिकारी जी. एस. कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विशेष बैठकीत या निवडीची घोषणा करण्यात आली. संस्थेच्या संचालक मंडळात प्रकाश मलरेड्डी चिंतलवार, गंगारेड्डी नागन्ना यल्लमावार, श्रावण सायारेड्डी पुल्लागोर, माधव रामराव पाटील, राजेंद्र सायलू मामडे, रामलू गंगाराम पैदापूरे, कपिल अशोक एनगुलवार, भूमाबाई लच्छीराम भूपतवार, गंगाबाई शिवराया देशमुख, मुत्यमरेड्डी गंगारेड्डी यल्लावार, ईरवंत लच्छमाजी माडपते यांचा समावेश आहे. यावेळी गट सचिव संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुभाष पाटील थडके यांची प्रमुख उपस्थित होती.Buldhana: वन्यप्राण्यांच्या हैदोसामुळे शेती पिकांचे तीन तेरा; शेतकरी त्रस्त; वन्यप्राण्याच्या भीतीत रात्र रात्र शेतात जागरण.निवडीनंतर नवनिर्वाचित चेअरमन नरदेवरेड्डी पुल्लागोर व व्हाईस चेअरमन सूर्यकांत अन्नमवार यांचा गावकऱ्यांच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. यावेळी बोलताना चेअरमन पुल्लागोर यांनी संस्थेच्या सभासद शेतकऱ्यांचे हित सर्वोच्च प्राधान्याने जपण्याबरोबरच संस्थेच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी पारदर्शक व लोकाभिमुख कारभार करण्याचा संकल्प व्यक्त केला..शहापूर सेवा सहकारी संस्थेची निवडणूक बिनविरोध झाल्याने गावात समाधानाचे वातावरण असून, नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांवर विविध स्तरांतून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.