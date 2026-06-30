नांदेड

Nanded: शहापूर सेवा सहकारी संस्थेच्या चेअरमनपदी नरदेवरेड्डी पुल्लागोर; व्हाईस चेअरमनपदी सूर्यकांत अन्नमवार

New Leadership Elected in Shahapur Seva Sahakari Society: देगलूर तालुक्यातील शहापूर सेवा सहकारी संस्थेच्या चेअरमनपदी नरदेवरेड्डी बालरेड्डी पुल्लागोर, तर व्हाईस चेअरमनपदी सूर्यकांत गंगाधर अन्नमवार यांची बिनविरोध निवड झाली.
Nanded

Nanded

esakal

अनिल कदम
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अनिल कदम

देगलूर: तालुक्यातील मौजे शहापूर येथील सेवा सहकारी संस्थेच्या चेअरमनपदी नरदेवरेड्डी बालरेड्डी पुल्लागोर, तर व्हाईस चेअरमनपदी सूर्यकांत गंगाधर अन्नमवार यांची मंगळवारी (ता. ३०) बिनविरोध निवड करण्यात आली.

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