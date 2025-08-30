नांदेड

Sharad Pawar: नांदेडच्या पूरस्थितीवर शरद पवारांचा थेट आढावा; खासदार रवींद्र चव्हाण यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा

Nanded floods: नांदेड जिल्ह्यातील अतिवृष्टी आणि पुरस्थितीची माहिती खासदार रवींद्र चव्हाण यांच्याकडून ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी दूरध्वनीवर घेतली. शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याने मदतीची मागणी करण्याचे आश्वासन पवार यांनी दिले.
Sharad Pawar
Sharad Pawarsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नांदेड : ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी येथील खासदार रवींद्र चव्हाण यांच्याशी फोनवर संपर्क साधून जिल्ह्याच्या पूरस्थितीचा आढावा घेतला.

Nanded
water
flood hit villages
Sharad Pawar flood assessment
Ravindra Chavan phone discussion

