नांदेड

Nanded Drunk Teacher : शेकापूर शाळेत मद्यपी शिक्षकाचा धिंगाणा; विद्यार्थांसोबत अश्लील वर्तन!

Shekapur Drunk Teacher Misconduct : शेकापूर शाळेतील शिक्षक अनंत वर्मा मद्यपान करून विद्यार्थ्यांसोबत गैरवर्तन करत असल्याचे व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. पालक व स्थानिक नागरिक त्वरित निलंबन आणि गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करत आहेत.
Shocking Misconduct by Drunk Teacher in Shekapur School

sakal

साजिद खान
Updated on

माहूर: माहूर तालुक्यातील शेकापूर येथील जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकाने दारू पिऊन चक्क शाळेतच धिंगाणा घालताना विद्यार्थ्यांसोबतही गैरवर्तन केल्याचा खळबळजनक प्रकार काल ता.५ रोजी घडला असून शिक्षकी पेशाला काळीमा फासणा-या या दारूड्या शिक्षकाला निलंबित करून त्यावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी ग्रामस्थ पालकांकडून करण्यात आली आहे. माहूर तालुक्यातील मौजे शेकापूर येथील जिल्हा परिषद शाळेत कर्तव्यावर असलेले शिक्षक अनंत वर्मा यांचा शेकापूर येथील जिल्हा परिषदच्या प्राथमिक शाळेतील गैरवर्तनाचा अत्यंत धक्कादायक व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर फिरत असून सदरचा व्हिडीओ काल ता.५ डिसेंबर रोजीचा असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

Nanded
student
teacher
drinking liquor
Alcohol
Jilha Parishad

