नांदेड

Nanded News: भाविकांच्या गर्दीने गजबजली शिवालये; नांदेड जिल्हाभरात ‘बम बम भोले’चा जयघोष, ‘भोले की बारात’मध्ये हजारो शिवभक्त सहभागी!

Shiva temples crowded with devotees chanting Bam Bam Bhole: महाशिवरात्रीच्या उत्सवात नांदेडमध्ये शिवभक्तांची गर्दी, मंदिरांमध्ये भक्तिमय वातावरण
Devotional Zeal Peaks as ‘Bhole Ki Baraat’ Draws Huge Crowds

Devotional Zeal Peaks as ‘Bhole Ki Baraat’ Draws Huge Crowds

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नांदेड : महाशिवरात्रीनिमित्त रविवारी शहरासह जिल्हाभरातील विविध शिवमंदिरांमध्ये भाविकांनी पहाटेपासून दर्शनासाठी केलेल्या गर्दीमुळे शिवालये दुमदुमून गेली. यावेळी मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरणाने गजबजून गेले. विशेष आकर्षण ठरलेल्या फुलांच्या सजावटीमुळे मंदिरांना नवीन रूप प्राप्त झाले. तसेच ‘भोले की बारात’ आणि ‘शिव-शक्ती विवाह सोहळ्या’च्या आयोजनामुळे शहरात उत्साहाचे वातावरण होते.

Loading content, please wait...
Nanded
temple
district
devotional

Related Stories

No stories found.