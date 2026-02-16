Nanded News: भाविकांच्या गर्दीने गजबजली शिवालये; नांदेड जिल्हाभरात ‘बम बम भोले’चा जयघोष, ‘भोले की बारात’मध्ये हजारो शिवभक्त सहभागी!

नांदेड : महाशिवरात्रीनिमित्त रविवारी शहरासह जिल्हाभरातील विविध शिवमंदिरांमध्ये भाविकांनी पहाटेपासून दर्शनासाठी केलेल्या गर्दीमुळे शिवालये दुमदुमून गेली. यावेळी मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरणाने गजबजून गेले. विशेष आकर्षण ठरलेल्या फुलांच्या सजावटीमुळे मंदिरांना नवीन रूप प्राप्त झाले. तसेच ‘भोले की बारात’ आणि ‘शिव-शक्ती विवाह सोहळ्या’च्या आयोजनामुळे शहरात उत्साहाचे वातावरण होते..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.शहरातील चैतन्यनगर, गाडीपुरा, काळेश्वरसहित इतर प्रमुख शिवमंदिरांमध्ये पहाटेपासूनच भाविकांची दर्शनासाठी रीघ लागली. शिवलिंगावर जलाभिषेक आणि दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक, महापूजा आणि विशेष आरती करण्यासाठी भाविक मोठ्या संख्येने मंदिरात दाखल झाले..''ॐ नमःशिवाय'' आणि ''हर हर महादेव''च्या जयघोषाने संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला. मंदिरांच्या प्रवेशद्वारांसह गाभाऱ्यात केलेल्या आकर्षक पुष्पसजावटीने भाविकांना भक्तिमय वातावरणाचा अनुभव आला. काही मंदिरांमध्ये विद्युत रोषणाईने मंदिरांचे सौंदर्य अधिक खुलले. महाशिवरात्रीचा पारंपरिक उत्सव भाविकांसाठी विशेष आध्यात्मिक अनुभव देणारा ठरला. मंदिर परिसरात महाप्रसाद आणि भजन- कीर्तनाचेही आयोजन करण्यात आले होते. महाशिवरात्रीच्या व्रताचा संकल्प घेत भाविकांनी उपवास करून रात्रभर जागरण केले..काही मंदिरांत विशेष प्रवचने आणि कीर्तनाच्या माध्यमातून भगवान शंकराच्या माहात्म्याचे दर्शन घडवण्यात आले. महाशिवरात्रीनिमित्त शहरात विविध ठिकाणी कडक बंदोबस्त ठेवला होता. वाहतुकीसाठी विशेष व्यवस्था केली होती. मंदिर प्रशासनाने गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वयंसेवकांची नेमणूक केली होती. वाहतूक व्यवस्थेसाठी विशेष नियोजन केले होते. तसेच सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून मंदिर परिसरावर लक्ष ठेवण्यात आले. भाविकांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन पोलिस आणि स्वयंसेवकांच्या मदतीने नियोजन केले. संपूर्ण शहरात शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी विशेष गस्ती पथके तैनात होती..रक्तदान शिबिर अन् फराळाचे वाटपविविध धार्मिक संघटनांच्या वतीने रक्तदान शिबिर आणि फराळाचे वाटप करण्यात आले. रक्तदान शिबिरात शंभरहून अधिक युवकांनी सहभाग घेतला. भगवान शंकर हा कल्याणकारी देव आहे, त्याचाच आदर्श घेऊन आम्ही समाजसेवा करत आहोत, असे आयोजकांनी सांगितले. तसेच दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांना साबूदाना खिचडी, रताळी, केळीसह फळे वाटप केली. अशा सेवाकार्यांमुळे शिवभक्तांनी श्रद्धेबरोबरच सामाजिक जबाबदारीही पार पाडली..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...‘भोले की बारात’ला प्रतिसादशहरात आयोजित ‘भोले की बारात’ मिरवणुकीला भक्तांनी मोठा प्रतिसाद दिला. भगवान शंकराच्या वेशातील शिवभक्तांसह डमरू आणि ताशांच्या गजरात ही मिरवणूक निघाली. ‘शिव-शक्ती विवाह सोहळ्या''तून भगवान शिव आणि देवी पार्वतीच्या विवाहाचा पौराणिक प्रसंग साकारण्यात आला. या अनोख्या धार्मिक सोहळ्यामुळे भाविकांनी मोठ्या श्रद्धेने सहभाग घेतला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.