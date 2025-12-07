Nanded Drug Seizure : शिवणीत तुरीच्या ताशेत लपवलेला ‘गांजा’ उघड; पोलिसांची धाड, ₹1.60 लाखांचा मुद्देमाल जप्त!

ईस्लापुर : शिवणी परिसरातील शेत शिवारात एका शेतकऱ्याने तुरीच्या ताशेत गांजा लावल्याची गोपनीय माहिती येथील सपोनी उमेश भोसले , यांना मिळतात त्यांनी आपले कॉन्स्टेबल व होमगार्ड च्या मदतीने शेतकऱ्याच्या शेतात धाड टाकले असता गजानन नारायण आडे ' वय ५५ वर्षे यांच्या शेतात एक लाख ६० हजार रुपयांचा गांजा जप्त करण्यात घटणाघडल्याची माहिती येथील पोलिसांनी दिली .Crime: सून सतत मोबाईवर व्यस्त; सासरे अन् दिराने फोन हिसकावला, संतापून महिलेचं धक्कादायक कृत्य, काय घडलं?.किनवट तालुक्यातील शिवणी परीसरातील शेत शिवारात एका शेतकऱ्याच्या शेतात गांजा असल्याच्या गोपनीय माहितीवरून सदरील शेतकऱ्यांच्या शेतात धाड टाकली असता सदरील शेतकऱ्याच्या सेतात सुके गांजाचे झाड व काही तुरीच्या ताशेत हिरवे गांजा चे झाड आढळल्याची घटना आज दिनांक ७ रोजी सकाळी बारा वाजेच्या सुमारास उघडकीस आली सदरील कार्यवाहीत सुमारे एक लाख ६० हजार रुपयांचे गांजा जप्त करण्यात आले सदरील कार्यवाही पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार उपविभागीय पोलीस अधिकारी बोंडवे , यांच्या मार्गदर्शनाखाली सपोनी उमेश भोसले , व सपोउपनिरीक्षक कांगणे मॅडम ' ओम डीडेवार ' साखरे ' होमगार्ड व काही कर्मचाऱ्यांनी मदत केल्याची माहिती येथील सपोनी यांनी दिली . सदरील कार्यवाही वृत्त लिही पर्यंत गुन्हा दाखल झाला नव्हता 'कार्यवाही चालूच होती ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.