नांदेड

Nanded Drug Seizure : शिवणीत तुरीच्या ताशेत लपवलेला ‘गांजा’ उघड; पोलिसांची धाड, ₹1.60 लाखांचा मुद्देमाल जप्त!

Cannabis Cultivation : शिवणी परिसरातील शेतात तुरीच्या ताशेत लपवलेली गांजाची शेती उघडकीस येत पोलिसांनी ₹1.60 लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला. गुप्त माहितीच्या आधारे सपोनी भोसले यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.
Secret Tip-off Leads Police to Ganja Plantation in Shivni

Sakal

प्रमोद जाधव
Updated on

ईस्लापुर : शिवणी परिसरातील शेत शिवारात एका शेतकऱ्याने तुरीच्या ताशेत गांजा लावल्याची गोपनीय माहिती येथील सपोनी उमेश भोसले , यांना मिळतात त्यांनी आपले कॉन्स्टेबल व होमगार्ड च्या मदतीने शेतकऱ्याच्या शेतात धाड टाकले असता गजानन नारायण आडे ' वय ५५ वर्षे यांच्या शेतात एक लाख ६० हजार रुपयांचा गांजा जप्त करण्यात घटणाघडल्याची माहिती येथील पोलिसांनी दिली

Nanded
police
crime
drug case
plantation
Arrest

