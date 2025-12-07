देश

Crime: सून सतत मोबाईवर व्यस्त; सासरे अन् दिराने फोन हिसकावला, संतापून महिलेचं धक्कादायक कृत्य, काय घडलं?

Woman Suicide After Phone Snatched: एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सून सतत मोबाईवर व्यस्त होती. यामुळे सासरे आणि दिराने मोबाईल काढून घेतला. त्यानंतर सूनेने धक्कादायक कृत्य केले आहे.
मोबाईल फोन आणि सोशल मीडियाचे व्यसन जीवघेणे बनले आहे. यामुळे लोक स्वतःचे जीवन धोक्यात घालत आहेत. काही जण तर मोबाईल फोन नसल्याने किंवा तो वापरण्यापासून रोखल्यामुळे आत्महत्या करत आहेत. मध्य प्रदेशातील शहडोल जिल्ह्यात असाच एक प्रकार समोर आला आहे. जिथे एका सुनेचा तिच्या कुटुंबाने मोबाईल फोन काढून घेतल्यानंतर तिने आत्महत्या केली. या घटनेनंतर परिसरात मोठी घबराट पसरली आहे.

