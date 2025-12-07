Crime: सून सतत मोबाईवर व्यस्त; सासरे अन् दिराने फोन हिसकावला, संतापून महिलेचं धक्कादायक कृत्य, काय घडलं?

मोबाईल फोन आणि सोशल मीडियाचे व्यसन जीवघेणे बनले आहे. यामुळे लोक स्वतःचे जीवन धोक्यात घालत आहेत. काही जण तर मोबाईल फोन नसल्याने किंवा तो वापरण्यापासून रोखल्यामुळे आत्महत्या करत आहेत. मध्य प्रदेशातील शहडोल जिल्ह्यात असाच एक प्रकार समोर आला आहे. जिथे एका सुनेचा तिच्या कुटुंबाने मोबाईल फोन काढून घेतल्यानंतर तिने आत्महत्या केली. या घटनेनंतर परिसरात मोठी घबराट पसरली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, शाहडोल जिल्ह्यातील गोहापरू पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील करुआ गावात, एका २८ वर्षीय विवाहित महिलेने तिचा मोबाईल हिसकावल्यामुळे मानसिक धक्का बसून आत्महत्या केली. बेबीचा पती चेतन साहू पुण्यात सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करतो. अलीकडेच, बेबीने तिच्या पतीला फोन करून सांगितले होते की, तिचे सासरे आणि दीर तिच्याशी भांडत आहेत. .कलमुरुडेश्वर मठाजवळ काँग्रेस ग्रामपंचायत सदस्याची निर्घृण हत्या; आरोपी बजरंग दलाशी संबंधित, दोन गटांत नेमकं काय घडलं?.चेतनने उत्तर दिले, "ठीक आहे, मी त्यांच्याशी बोलून घेतो." १६ नोव्हेंबर रोजी चेतन पुण्याहून घरी परतला. त्याला लक्षात आले की, त्याची पत्नी घरात कुठेच नव्हती. त्याने बराच वेळ बेबीचा शोध घेतला, पण ती कुठेच सापडली नाही. त्यानंतर त्याने पोलिसात बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली. दोन दिवसांनी, महिलेचा मृतदेह विहिरीत तरंगताना आढळला. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतला आणि तो शवविच्छेदनासाठी पाठवला आणि नंतर प्रकरणाचा तपास सुरू केला. .तपासादरम्यान, मृताच्या पालकांनी उघड केले की तिचे सासरे आणि दीर बेबीच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन तिला सतत मानसिक त्रास देत होते. कुटुंबातील सदस्यांच्या म्हणण्यानुसार, मृत महिला दिवसभर तिच्या मोबाईल फोनमध्ये व्यस्त होती. यामुळे तिचे सासरे आणि दीर यांना वाटले की ती कोणाशी तरी बोलत आहे. यावर आक्षेप घेत त्यांनी तिचा मोबाईल फोन तिच्याकडून हिसकावून घेतला. .IndiGo Crisis : इंडिगोचे संकट अजून संपलेलं नाही ! दिल्लीतून सहाव्या दिवशी १०० उड्डाणे रद्द, प्रवाशांचा मनस्ताप.मोबाईल फोन हिसकावून घेतल्याने आणि सतत होणाऱ्या अपमानामुळे अस्वस्थ होऊन बेबीने घराबाहेर पडून दोन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या विहिरीत उडी मारून आत्महत्या केल्याचा आरोप आहे. कुटुंबाच्या जबाबावरून पोलिसांनी सासरे आणि दीराला अटक केली आहे. पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.