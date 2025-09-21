नांदेड

Nanded Crime: पित्यानेच केला पुत्राचा खून; नांदेड येथील घटना, बिबट्याच्या हल्ल्याचा खोटा दावा उघडकीस

Crime News: मुखेडच्या तांदळी गावातील जनार्दन उत्तम जाधव यांच्या मृत्यूच्या प्रकरणात पोलिस तपासात उघडकीस आले की, वडीलांनीच मुलाचा खून केला आणि बिबट्याच्या हल्ल्याचे बनावट आरोप दाखल केले.
सकाळ वृत्तसेवा
मुखेड : शहरापासून पाच-सहा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या तांदळी (ता. मुखेड) येथील जनार्दन उत्तम जाधव (वय ३२) या युवकाचा मंगळवारी (ता. १६) शेतात पत्र्यावर झोपलेल्या अवस्थेत बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्याची तक्रार त्याचे वडील उत्तम जाधव यांनी दिली होती.

