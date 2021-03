धक्कादायक : वाळू माफियांकडून महिला पोलिस पाटलाला मारहाण; वाई बाजार येथील घटना, जिल्ह्यातील पहिला गुन्हा 

वाई बाजार ( जिल्हा नांदेड ) : बेकायदेशीर बिना रॉयल्टी वाहतूक करणारा ट्रॅक्टर अडवून त्याला रॉयल्टी विचारली असता वाई बाजारच्या महिला पोलिस पाटलाला अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ करुन मारहाण करणाऱ्या वाळू माफियांविरुद्ध शासकीय कामात अडथळासहित विविध कलमान्वये रविवारी (ता.१४) रोजी गुन्हा नोंद करण्यात आल्याने परिसरातील वाळू तस्करांचे धाबे दणाणले आहे. माहूर तालुक्यात वाळूची बेकायदेशीर वाहतूक सर्वश्रुत आहे. वाई बाजार येथे रविवारी (ता. १४) सकाळी साडेआठ वाजताच्या दरम्यान महिला पोलिस पाटील आशा बळीराम मोरे या तहसीलदार यांच्या आदेशाप्रमाणे वाळू वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरची अधिकृत रॉयल्टी तपासणीसाठी पार्डी रोडवर थांबल्या होत्या. दरम्यान पडसा येथील हिरव्या रंगाचा ट्रॅक्टर पैनगंगा पात्रातून पडसामार्गे वाई बाजार येथे वाळू घेऊन आला असता पोलिस पाटील श्रीमती मोरे यांनी वाळू वाहतूकसाठी रॉयल्टी आहे का अशी विचारणा केली. यावेळी ट्रॅक्टरवरील वडसा येथील इमरान शेख व त्याचा भाऊ आणि एका अज्ञात इसमाने लोकांसमक्ष श्रीमती मोरे यांचा हात धरुन अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ करुन धक्काबुक्की करत थापड बुक्क्यांनी मारहाण केली. या घटनेने व्यथित होऊन महिला पोलिस पाटील आशाबाई मोरे यांनी नुकतेच ( ता. तीन ) मार्च रोजी पोलिस महासंचालक यांनी निर्मिती केलेल्या परिपत्रकानुसार राज्यातील पोलिस पाटलांना कर्तव्य बजावत असताना मारहाण झाल्यास शासकीय कामात अडथळा या सदराखाली गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद केली आहे. त्यानुसार घडलेल्या घटनेत बेकायदेशीर वाळू वाहतूक करुन महिला पोलिस पाटलाला मारहाण करणारे शेख इमरान त्याचा भाऊ सद्दाम व एका अज्ञात इसमावर भारतीय दंड विधानाच्या शासकीय कर्तव्य बजावत असताना शासकीय कामात अडथळा, मारहाण व वाळू चोरीचा गुन्हा पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला आहे. घटनेचा तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक भालचंद्र तिडके करत आहेत. एकंदरीत पोलिस महासंचालकांच्या परिपत्रकामुळे पोलिस पाटलांना संरक्षण प्राप्त झाले असून आदेश निर्गमित झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील हा बहुदा पहिलाच गुन्हा असल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य पोलिस पाटील संघटनेचे तालुका अध्यक्ष हेमंत गावंडे पाटील यांनी दिली. संपादन- प्रल्हाद कांबळे



Web Title: Shocking: Women police beaten up by sand mafia; Incident at Wai Bazaar, first crime in the district nanded news