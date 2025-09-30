नांदेड

Mahur News : अतिवृष्टी बाधितांसाठी माहूरगडच्या श्री रेणुका देवी संस्थानाची एक कोटी एक लक्ष रुपयांची मदत...!

साजिद खान
माहूर (जिल्हा नांदेड) - महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये गेल्या काही दिवसांत मुसळधार पाऊस कोसळला असून शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांची पिके,शेतजमिनी पाण्याखाली आले असून काहींचा संसार हा उघड्यावर पडला आहे.

विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये अनेकांनी आपआपल्या परीने मदत करण्याचे आवाहन सरकारने केले आहे. यावेळी राज्यातील पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी राज्यातील संस्थाने पुढे आली आहेत.

maharashtra
rain
Farmer
Victims
Donation
Agriculture Loss
flood news
Mahur Gad
Renukadevi Temple

