Stray Dogs Attack : मोकाट कुत्र्यांचा कहर; सात वर्षांच्या चिमुरडीवर हल्ला!

माहूर, (जिल्हा नांदेड) - माहूर शहरातील प्रभाग क्रमांक दोन आबासाहेब पारवेकर नगर परिसरात मोकाट कुत्र्यांचा त्रास दिवसेंदिवस वाढत असून अखेर एका सात वर्षांच्या चिमुरडीवर कुत्र्यांच्या टोळीने हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे..प्राप्त माहितीनुसार ता. १८ मार्च रोजी सायंकाळच्या सुमारास संबंधित चिमुरडी शिकवणीसाठी जात असताना अचानक मोकाट कुत्र्यांच्या टोळीने तिच्यावर हल्ला करत अंगावर धाव घेतली. चिमुरडीच्या आरडाओरडमुळे समोरील इमारतीतील डॉ. नागरगोजे यांनी तात्काळ बाहेर येत प्रसंगावधान राखून तिची कुत्र्यांच्या तावडीतून सुटका केली..सुदैवाने मोठी दुखापत टळली, मात्र या घटनेने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे,परिसरात मोकाट कुत्र्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असून वारंवार नागरिकांवर धाव घेण्याच्या घटना घडत आहेत. तरी देखील नगर पंचायत प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस व प्रभावी कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे..विशेष म्हणजे, पुणे जिल्ह्यातील चाकण येथे भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात एका ३२ वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाल्याची ताजी घटना असतानाही माहूरमध्ये अशी घटना घडल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..'आता तरी प्रशासन जागे होणार का?' असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात असून, भविष्यात कोणतीही जीवितहानी झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी नगर पंचायत प्रशासनावरच राहणार असल्याचे दोसानी यांनी दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.