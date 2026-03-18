नांदेड

Stray Dogs Attack : मोकाट कुत्र्यांचा कहर; सात वर्षांच्या चिमुरडीवर हल्ला!

माहूर शहरात मोकाट कुत्र्यांचा त्रास दिवसेंदिवस वाढत असून, एका सात वर्षांच्या चिमुरडीवर कुत्र्यांच्या टोळीने हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना आली समोर.
Stray Dog Attack

sakal

साजिद खान
Updated on

माहूर, (जिल्हा नांदेड) - माहूर शहरातील प्रभाग क्रमांक दोन आबासाहेब पारवेकर नगर परिसरात मोकाट कुत्र्यांचा त्रास दिवसेंदिवस वाढत असून अखेर एका सात वर्षांच्या चिमुरडीवर कुत्र्यांच्या टोळीने हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

