परिक्षा रद्द झाल्याने विद्यार्थ्याची बाभळी बंधाऱ्यात आत्महत्या

नांदेड : एकीकडे परिक्षा नको म्हणणारे विद्यार्थी असून अनेकजण परिक्षेला दांडी मारतात. मात्र धर्माबाद येथील एका विद्यार्थ्याने चक्क परिक्षा रद्द झाल्याने गोदावरी नदीवर असलेल्या बाभळी बंधाऱ्यात आत्महत्या केली. ही घटना शनिवारी (ता. २७) सकाळी घडली.



कोरोनाचा प्रादूर्भाव वाढू नये म्हणून राज्यातील शाळा, महाविद्यालय व खासगी शिकवणी वर्ग बंद आहेत. एन परिक्षेच्या काळातच कोरोनाने सर्वत्र हाहाकार माजविला. त्यामुळे दहावी, बारावीसह सर्वच परिक्षा शासनाने रद्द केल्या. त्यामुळे काही विद्यार्थी खूष झाले तर काहींनी नाराजी व्यक्त केली. परंतु परिक्षा रद्द झाल्याच्या नैराशेतून शेख वसीम शेख मोईन (वय २४) रा. फुलेनगर, धर्माबाद याने बाभळी बंधाऱ्याच्या पुलावरून गोदावरी नदी पात्रात उडी घेऊन आत्महत्या केली. धर्माबाद पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद ही घटना शनिवारी (ता. २७) दुपारी उघडकीस आली. घटनेची माहिती मिळताच धर्माबाद पोलिसांनी व त्याच्या नातेवाईकांनी घटनास्थळ गाठले. पोलिसांनी पंचनामा करुन मृतदेह बंधाऱ्यातून बाहेर काढला. उत्तरीय तपासणीनंतर त्याचा मृतदेह नातेवाईकांच्या स्वाधीन केले. या प्रकरणी मोसीन शेख शेख मोईन यांच्या माहितीवरुन धर्माबाद पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. तपास पोलिस हवालदार श्री. देवकांबळे करत आहेत. हेही वाचा - कॉंग्रेसचे ते आमदार कुटुंबियांसह उपचारासाठी औरंगाबादला वकिलाचा मोबाईल जबरीने चोरला नांदेड : रात्री फेरफटका मारण्यासाठी गेलेल्या एका वकिलाचा मोबाईल त्यांच्या हातातून हिसकावून घेऊन दोन चोरट्यांनी लंपास केला. ही घटना एनआरआय यात्री निवास रस्‍त्यावर शुक्रवारी (ता. २६) रात्री साडेदहाच्या सुमारास घडली. पोलिस सुत्रांनी दिलेली माहिती अशी की, खोब्रागडेनगरमध्ये राहणारे बुद्धरत्न गंगाधर कांबळे (वय ३४) हे रात्री साडेदहाच्या सुमारास अण्णाभाऊ साठे चौक ते एनआरआय यात्री निवास दरम्यान फेरफटका मारत होते. ते आपल्या हातात मोबाईल धरुन पायी परत जात असतांना पाठीमागून अनोळखी दोन चोरट्यांनी त्यांच्या हातातील १६ हजाराचा सॅमसंग कंपनीचा मोबाईल जबरीने चोरुन नेला. त्यानंतर बुद्धरत्न कांबळे यांच्या फिर्यादीवरुन वजिराबाद पोलिस ठाण्यात अनोळखी दोघांवर जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपास पोलिस उपनिरीक्षक श्री. पन्हाळकर करत आहेत.

