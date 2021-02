अर्धापूरात सरपंचपदाचा सस्पेंस संपणार,आता उरले काही तास; धाकधूक वाढली...

अर्धापूर ( जिल्हा नांदेड ) : ग्रामपंचायत निवडणूकीची मतमोजणी होवून पंधरवडा होवून गेला आहे. सरपंचपदचे भाशींग गुडघ्याला बांधून बसले आनेक नवरदेव आरक्षण पदाच्या सोडतीकडे देवासारखी वाट पाहत आहेत. हा सस्पेंस अर्धापुरात बुधवारी (ता. तीन)सकाळी संपणार आहे. तालुक्यातील 46 ग्रामपंचायतीची 2020 ते 2025 या कालावधीची आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. भावी सरपंचांची धाकधूक वाढली आहे. मतदारांनी साथ दिली पण आरक्षणाने नेले असे होवू नये यासाठी देव पाण्यात ठेवण्यात आले आहेत. अर्धापूर तालुक्यातील 43 ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया पार पडली आहे. यात सहा ग्रामपंचायतीची निवडणूक बिनविरोध झाली आहे. यंदाची निवडणूक गाजली ती 'लक्ष्मीदर्शनाने' छोट्या छोट्या गावाच्या निवडणुकीत लाखोंची उलाढाल झाल्याने आरक्षणमुळे पाणी फिरू नये यासाठी देवपाण्यात ठेवले आहेत. तालुक्यातील 46 ग्रामपंचायतीपैकी 23 ग्रामपंचायतीवर महिला राज येईल. आरक्षणाचा विच्यार केल्यास आठ अनुसुचित जाती प्रवर्गासाठी, दोन अनुसुचित जमातीसाठी तर बारा ग्रामपंचायती नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी राखीव राहतील. तर उर्वरीत 24 ग्रामपंचायती खुल्या प्रवर्गासाठी रातील. प्रत्येक प्रवर्गात पन्नास टक्के जागा महिला प्रवर्गासाठी राखीव राहणार आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आरक्षण प्रक्रिया पारपाडण्यासाठी मार्गदर्शक पत्र पाठविले असून त्यात आरक्षण सोडतील विषयी माहिती देण्यात आली. निवडणूकी पुर्वी जी आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. यातील अनुसुचित जाती जमातीच्या आरक्षणामध्ये कोणताही बदल करण्यात येणार नाही. या प्रवर्गासाठी ज्या ग्रामपंचायती सोडतीव्दारे निश्चित करण्यात आल्या होत्या. त्यात बदल करण्यात येणार नाही याची दक्षता घेण्याची सुचना करण्यात आल्या आहेत. गेल्या पंधरा दिवसाचा सस्पेंस आरक्षण सोडतीमुळे संपणार आहे. एकदा का आरक्षण निश्चित झाले की पुढील मोर्चे बांधणी करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. ज्या गावात एका पॅनलला स्पष्ट बहुमत आहे आशा गावात फार काही राजकीय घडामोडीं होणार नाहीत. पण जिथे काठावरचे बहुमत आहे अशा ठिकाणी घोडेबाजार, सदस्य पळवापळवी, सदस्यांना सहलीला पाठविणे आदी प्रकार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.तर काही गावात आपल्याच सदस्यांवर दगफटका होवू नये म्हणुन पाळत ठेवण्यात येत आहे. संपादन - प्रल्हाद कांबळे

