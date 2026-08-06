Nanded Guru Gobind Singh MoU: गुरु गोबिंदसिंघजींच्या विचारांच्या जागतिक प्रसारासाठी स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा व देशभक्त विद्यापीठांचा सामंजस्य करार

नवीन नांदेड : स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड अंतर्गत कार्यरत श्री गुरु गोबिंदसिंघजी अध्यासन संकुल व संशोधन केंद्र आणि देशभक्त विद्यापीठ, पंजाब यांच्यात शैक्षणिक, संशोधन तसेच शीख वारसा संवर्धनासाठी महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला. .(ता.०४) रोजी झालेल्या या करारामुळे दोन्ही विद्यापीठांमधील शैक्षणिक देवाणघेवाण, संयुक्त संशोधन आणि सांस्कृतिक सहकार्याला नवी गती मिळणार आहे.या कराराअंतर्गत श्री गुरु गोबिंदसिंघजींचे जीवन, कार्य आणि विचार, शीख इतिहास, साहित्य व सांस्कृतिक वारसा यावरील संयुक्त संशोधन, तुलनात्मक अभ्यास, संशोधन साहित्याचा डेटाबँक तयार करणे, पंजाबी व गुरुमुखी भाषेच्या अध्ययनासाठी डिजिटल साधने विकसित करणे, ऑनलाइन गुरुमुखी अध्यापनाची सुविधा उपलब्ध करून देणे, तसेच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संशोधन परिषदांचे संयुक्त आयोजन आणि संशोधकांची शैक्षणिक देवाणघेवाण यांसह विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत..याप्रसंगी देशभक्त विद्यापीठ, पंजाब येथील कुलगुरू डॉ. झोरा सिंघ, प्र-कुलगुरू प्रा. (डॉ.) तेजिंदरकौर, तसेच स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड येथील कुलगुरू डॉ. मनोहर जी. चासकर, प्र-कुलगुरू डॉ. अशोक महाजन, कुलसचिव डॉ. डी. डी. पवार, व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. प्रशांत पेशकार, डॉ. सूर्यकांत जोगदंड, अधिष्ठाता डॉ. एम. के. पाटील, डॉ. पराग खडके, डॉ. चंद्रकांत बाविस्कर, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य मंडळाचे संचालक डॉ. शैलेश वाढेर, वित्त व लेखाधिकारी डॉ. राजेश शिंदे तसेच श्री गुरु गोबिंदसिंघजी अध्यासन संकुल आणि संशोधन केंद्राचे समन्वयक डॉ. प्रकाश निहालानी उपस्थित होते..यावेळी श्री गुरु गोबिंदसिंघजी अध्यासन संकुल आणि संशोधन केंद्राच्या सल्लागार समितीचे नौनिहालसिंह जागीरदार, गुरबचनसिंह शीलेदार, रवींद्रसिंह मोदी तसेच विद्यापीठातील विविध विभागांचे मान्यवरही मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..कार्यक्रमानंतर देशभक्त विद्यापीठ, पंजाब येथील कुलगुरू डॉ. झोरा सिंघ, प्र-कुलगुरू प्रा. (डॉ.) तेजिंदरकौर यांच्यासह उपस्थित मान्यवरांनी स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड येथील श्री गुरु गोबिंदसिंघजी अध्यासन संकुल आणि संशोधन केंद्राला सदिच्छा भेट दिली. यावेळी त्यांनी शीख समाजाचे दहावे गुरु, दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंदसिंघजी यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून विनम्र अभिवादन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.