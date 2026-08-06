नांदेड

Nanded Guru Gobind Singh MoU: गुरु गोबिंदसिंघजींच्या विचारांच्या जागतिक प्रसारासाठी स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा व देशभक्त विद्यापीठांचा सामंजस्य करार

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ व देशभक्त विद्यापीठ, पंजाब यांच्यातील सामंजस्य करारामुळे गुरु गोबिंदसिंघजींच्या विचारांचा जागतिक प्रसार, शीख इतिहास-साहित्य संशोधन आणि सांस्कृतिक वारसा संवर्धनाला नवे व्यासपीठ
Swami Ramanand Teerth Marathwada University and Desh Bhagat University, Punjab signed an MoU to promote research, academic collaboration and global dissemination of Guru Gobind Singh Ji’s philosophy and Sikh heritage.

Swami Ramanand Teerth Marathwada University and Desh Bhagat University, Punjab signed an MoU to promote research, academic collaboration and global dissemination of Guru Gobind Singh Ji’s philosophy and Sikh heritage.

Sakal

श्याम जाधव
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नवीन नांदेड : स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड अंतर्गत कार्यरत श्री गुरु गोबिंदसिंघजी अध्यासन संकुल व संशोधन केंद्र आणि देशभक्त विद्यापीठ, पंजाब यांच्यात शैक्षणिक, संशोधन तसेच शीख वारसा संवर्धनासाठी महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला.

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