Sand ghat Scam: सायफळ वाळू घाट प्रकरण तापले; तहसीलदारांच्या भेटीवर संशय, कारवाईचा बनाव असल्याचा आरोप..

माहूर: माहूर तालुक्यातील सायफळ नदी पात्रात सुरू असलेल्या अवैध वाळू उत्खनन प्रकरणाने गंभीर वळण घेतले असून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दैनिक सकाळ च्या वेब पोर्टलवर सातत्याने बातम्या प्रकाशित झाल्यानंतरच प्रशासनाने हालचाल केली खरी मात्र आधीच अलर्ट जारी करून पाण्यातून ट्रेजर घोटी जेसीबी पोकलेन मशीन नदीपत्रातून बाहेर काढल्यानंतर निर्मनुष्य झालेल्या नदीपात्रात रात्री उशिरापर्यंत कारवाईची औपचारिकता पूर्ण करण्यात आली.शेवटी दोन घाटावर वाळू चाळण्याच्या दोन चाळण जप्त करून महसूल प्रशासनाने पुन्हा एकदा आपली पाठ थोपाटून घेतली आहे..मागील आठ दिवसांपासून सकाळ मध्ये अवैध वाळू उत्खननाविरोधात सातत्याने वृत्त प्रकाशित होत आहे. ट्रेझर बोट व पोकलॅण्ड (JCB) मशीनच्या सहाय्याने मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा सुरू असून दररोज सुमारे 200 ते 300 वाहनांद्वारे वाळूची वाहतूक होत असल्याची परिस्थिती असताना मात्र स्थानिक महसूल प्रशासन मूग गिळून गप्प बसलाय.विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वी सायफळ वाळू घाटावर चार ते पाच हजार ब्रास वाळूसाठा उपलब्ध असल्याची माहिती होती. मात्र,मागील दोन दिवसांतच 100 ते 200 वाहनांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात वाळू साठा हटवण्यात आल्याचे समजते.तरीही सध्या घाटावर अंदाजे अडीच ते तीन हजार ब्रास वाळूसाठा उपलब्ध असल्याचे स्थानिक गावातील प्रत्यक्षदर्शी कडून सांगण्यात येत आहे..दरम्यान, शासनाकडून संबंधित वाळू घाटधारकाला केवळ 1392 ब्रास वाळू उत्खननाची परवानगी (रॉयल्टी) देण्यात आली आहे.प्रत्यक्ष उत्खनन आणि मंजूर रॉयल्टी यामध्ये मोठी तफावत असल्याचा संशय व्यक्त होत असून,घाटधारकाने किती रॉयल्ट्या ऑनलाईन नोंद केली आहे याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे..सकाळ च्या वेब पोर्टलवर ता.13 एप्रिल रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानंतर तहसीलदारांनी ग्राम महसूल अधिकारी व मंडळ अधिकाऱ्यांना वाळू साठ्यांचे पंचनामा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र,प्रत्यक्षात चार ते पाच हजार ब्रास साठा असताना पंचनाम्यात केवळ 100 ब्रास वाळूसाठा दाखविण्यात आले आहे.त्यामुळे पंचनाम्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्या मंडळ अधिकारी आणि ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांचे चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे..तसेच, ता.19 एप्रिल रोजी रात्री उशिरा तहसीलदारांनी सायफळ वाळू घाटाला भेट देऊन ईटीएस मोजणी झाल्याशिवाय उत्खनन सुरू करू नये असे आदेश दिल्याची माहिती आहे मात्र, साठे जप्त करण्यात आलेले नाही, अशात जर घाटधारकाने वाळू साठा जागेवरच पसरून दिली,तर ईटीएस मोजणी नेमकी कशाची केली जाणार,असा गंभीर सवाल उपस्थित होत आहे. संपूर्ण सवलत अवैध उत्खनन करणाऱ्या कंत्राटदारांना महसूल विभागामार्फत दिली जात असल्यामुळे 'कुंपणच शेत खातंय का?" असा प्रश्न नागरिकांमध्ये उपस्थित केला जात आहे..'मी मारल्यासारखं...याच पार्श्वभूमीवर तहसीलदारांची भूमिका वाळू घाटधारकांसाठी 'मी मारल्यासारखं करतो, तू रडल्यासारखं कर'अशी असल्याची टीका नागरिकांकडून होत आहे.म्हणजेच वरकरणी कारवाईचे चित्र निर्माण करून प्रत्यक्षात घाटधारकांना दिलासा दिला जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.दिसतं तसं नसतं, हे सगळ्यांनाच ठाऊक आहे,.कारवाईच्या नावाखाली खेळ, इथेच सुरू आहे.दरम्यान, नागरिकांकडून नदीपात्रातील उत्खननामुळे निर्माण झालेल्या खड्ड्यांची व खोली, आणि उपलब्ध वाळू साठे जप्त करून ईटीएस मोजणी तातडीने करण्यात यावी, तोपर्यंत वाळू वाहतूक पूर्णतः थांबवावी, अशी मागणी होत आहे. कार्यरत मंडळ अधिकारी व ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांची इतरत्र वाढ घाट नसलेल्या मंडळ आणि सज्जावर बदली करून इतर मंडळ अधिकारी आणि ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून कायमस्वरूपी देखरेख ठेवण्याचीही मागणी पुढे आली आहे..◼️प्रशासनाची संदिग्ध भूमिका?◾अवैध उत्खनन सुरू असताना तहसीलदार कुठे होते?◾दोन दिवसांत हजारो ब्रास वाळू साठा कसा गायब झाला?◾आठ दिवसात मंजूर 1392 ब्रास रॉयल्टीपेक्षा अधिक उत्खनन झाले मात्र रॉयल्टी कोणी व किती तपासले ?◾पंचनाम्यात फक्त 100 ब्रास साठा कसा दाखवला गेला◾सकाळ मध्ये बातमी आल्यानंतरच प्रशासन का जागे होते, स्वंयस्फूर्तीने कारवाई का होत नाही?.सायफळ वाळू घाट प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा संशय व्यक्त होत असून प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद ठरत आहे.केवळ आदेश देऊन औपचारिकता पूर्ण करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आवश्यक आहे.संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.