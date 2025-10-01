नांदेड

Nanded News: शौर्याचे प्रतीक म्हणून साजरा केला जातो ‘चोर दसरा’; निजामाविरुद्ध युद्ध जिंकल्यामुळे साजरा केला जातो विजयी दिवस

Chor Dasara: निजामाच्या अत्याचारातून सुटका करण्यासाठी सात गावांनी दसऱ्याच्या पहिल्या दिवशी युद्ध छेडले आणि विजयी झाले. त्या शौर्याच्या स्मरणार्थ आजही बावलगाव, बोंथी, परतपूर, खतगाव, हगरंगा, सावरमाळ व दावणगीर येथे ‘चोर दसरा’ साजरा केला जातो.
Nanded News

Nanded News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुक्रमाबाद : तेलंगणा राज्यातील कवळस संस्थान संस्थान ताब्यात घेण्यासाठी निजामाने चोहोबाजूंनी हल्ले चढवून संस्थान ताब्यात घेतले होते. कोणतेही सण, उत्सव साजरे करायचे नाहीत, असे फर्मान काढून अत्याचार करण्यास सुरवात केल्यामुळे तेथील राणीने महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील सात गावांतील वतनदारी असलेल्या नाईकांना निजामाच्या अत्याचारातून सुटका करण्यासाठी मदत मागितली.

Loading content, please wait...
Nanded
festival
village
Cultural heritage
Tradition
History

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com