Nanded News: शौर्याचे प्रतीक म्हणून साजरा केला जातो ‘चोर दसरा’; निजामाविरुद्ध युद्ध जिंकल्यामुळे साजरा केला जातो विजयी दिवस

मुक्रमाबाद : तेलंगणा राज्यातील कवळस संस्थान संस्थान ताब्यात घेण्यासाठी निजामाने चोहोबाजूंनी हल्ले चढवून संस्थान ताब्यात घेतले होते. कोणतेही सण, उत्सव साजरे करायचे नाहीत, असे फर्मान काढून अत्याचार करण्यास सुरवात केल्यामुळे तेथील राणीने महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील सात गावांतील वतनदारी असलेल्या नाईकांना निजामाच्या अत्याचारातून सुटका करण्यासाठी मदत मागितली. .त्यावेळी सात गावांतील नागरिकांनी एक दिवस पहिले आपला दसरा साजरा करून निजामाविरुद्ध युद्ध करून विजयी होऊन राणी व नागरिकांची सुटका केली. त्यामुळे आजही त्या सात गावांत विजयाचे प्रतीक म्हणून 'चोर दसरा' थाटात साजरा केला जातो..असा आहे इतिहासतेलंगणा राज्यातील कामारेड्डी जिल्ह्यात असलेल्या जुक्कल मंडलमध्ये असलेल्या कवळस याठिकाणी राष्ट्रकुटांनी ९ व्या शतकात कौलास किल्ला बांधला. १० व्या शतकाच्या तिसऱ्या तिमाहीत, कल्याणी राजवंशातील चालुक्यांनी किल्ला ताब्यात घेतला. नंतर वारंगलच्या काकातीयांनी किल्ला ताब्यात घेतला आणि १३२३ पर्यंत काकातीय राज्याचा भाग होता. .मुस्लिम आल्यानंतर, किल्ला बहामनी, कुतुब शाही, नाईकवारी, मुघल, मराठे आणि शेवटी, असफ जाही यांनी चालवला. तर शेवटचा राजा म्हणून राजा गोपाल सिंह गौर यांनी काम पाहिले. त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांनी १९४७ पर्यंत हा किल्ला त्यांच्या ताब्यात ठेवला. पण, निजामाने येथे हल्ले चढवून किल्ला ताब्यात घेतला व त्यावेळेस तेथील राजाचे निधन झाले अन् निजामाने तेथील राणीला नजरकैदेत ठेवत कोणतेही हिंदू उत्सव साजरे करण्यास बंदी घातली..राणीने नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यातील परतपूर, खतगाव, हगरंगा, सावरमाळ, देगलूर तालुक्यातील दावणगीर आणि कर्नाटक राज्यातील बावलगाव, बोंथी या सात गावांतील नातलग व वतनदार असलेल्या त्यांच्या नाईकांना या निजामाच्या जुल्मी राजवटीतून आमची सुटका करून आमची मदत करा असा सांगावा पाठवला..Chh. Sambhajinagar: गंगापूरमधील ५० जणांना पुराच्या पाण्यातून वाचवले.या सात गावांतील लोकांनी दसऱ्याच्या पहिल्या दिवशी एकत्र येत निजामाला पराभूत करून तेथील नागरिकांची सुटका करण्यासाठी शपथ घेतली. आपला दसरा हा दसऱ्याच्या पहिल्या दिवशीच म्हणजे मानईला साजरा करून लढाईसाठी कवलासला गेले व तिथे निजाम शासकाविरोधात युद्ध करून निजामाला पळवून लावले. या युद्धात अनेकांना वीर मरणही आले. विजयी होऊन तेथील राणीची व नागरिकांची सुटका केली. तेव्हापासून बावलगाव, बोंथी, परतपूर, खतगाव, हगरंगा, सावरमाळ व दावणगीर या सात गावांत शौर्याचे प्रतीक म्हणून युद्धात वापरलेल्या शस्त्रांची विधिवत पूजा करत गावातून वाजतगाजत विजयी चोर दसरा उत्साहात साजरा केला जातो..