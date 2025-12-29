Kinwat News : खेरड्याच्या आदिवासी युवकाचे स्वप्न साकार; नितेश कनाकेने पोलिस उपनिरीक्षक पदावर कोरले नाव

किनवट - कोणत्याही मोठ्या सुविधा नसलेल्या ग्रामीण भागात वाढलेला खेरडा (ता. किनवट) येथील आदिवासी युवक नितेश चरणदास कनाके यांनी कठीण परिस्थितीवर मात करत स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवून पोलिस उपनिरीक्षक पदावर आपले नाव कोरले आहे. त्यांना मुंबई शहरात प्रथम नियुक्ती मिळाली आहे..घरची आर्थिक परिस्थिती साधी, शैक्षणिक साधनांची कमतरता आणि स्पर्धेची प्रचंड आव्हाने असूनही नितेश यांनी दिवस-रात्र अभ्यास, सातत्य व चिकाटीच्या जोरावर आपले स्वप्न साकार केले. नातेवाईक, मित्रपरिवार व ग्रामस्थांकडून त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत असून, नितेशने आमच्या गावाचे नाव उज्ज्वल केले, अशा भावना व्यक्त होत आहेत..यशाबद्दल नितेश म्हणाला, अडचणी येतात, पण थांबायचे नसते. लक्ष्य ठरवून सातत्याने प्रयत्न केले, तर यश नक्की मिळते. त्यांच्या या प्रवासामुळे ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांना नवी प्रेरणा मिळाली आहे. संघर्षाचा मार्ग स्वीकारूनही ध्येय गाठता येते, याची साक्ष नितेश यांनी आपल्या यशातून दिली आहे..मुंबईसारख्या महानगरात पोलिस उपनिरीक्षक म्हणून सेवा बजावताना नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी कार्य करण्याचे ध्येय डोळ्यांसमोर ठेवून नितेश आपली जबाबदारी पार पाडणार आहेत. खडतर परिस्थिती, कमी साधने असूनही जिद्द, मेहनत व सातत्याच्या बळावर यश संपादन करणाऱ्या नितेश कनाके यांची यशोगाथा खेरड्यासह संपूर्ण किनवट तालुक्यासाठी प्रेरणादायी ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.