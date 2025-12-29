नांदेड

Kinwat News : खेरड्याच्या आदिवासी युवकाचे स्वप्न साकार; नितेश कनाकेने पोलिस उपनिरीक्षक पदावर कोरले नाव

आदिवासी युवक नितेश चरणदास कनाके यांनी कठीण परिस्थितीवर मात करत स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवून पोलिस उपनिरीक्षक पदावर आपले नाव कोरले.
psi Nitesh Kanake

psi Nitesh Kanake

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

किनवट - कोणत्याही मोठ्या सुविधा नसलेल्या ग्रामीण भागात वाढलेला खेरडा (ता. किनवट) येथील आदिवासी युवक नितेश चरणदास कनाके यांनी कठीण परिस्थितीवर मात करत स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवून पोलिस उपनिरीक्षक पदावर आपले नाव कोरले आहे. त्यांना मुंबई शहरात प्रथम नियुक्ती मिळाली आहे.

Loading content, please wait...
Youth
Tribal
Dream
motivational story
Sub inspector of police
police force

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com