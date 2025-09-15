नांदेड

Bike Accident: अर्धापूरमध्ये दुचाकी टॅंकरला आदळली; दोघे मित्र जागीच ठार

Nanded Accident: अपघातग्रस्त टॅंकरवर दुचाकी आदळून दोन विद्यार्थी मित्रांचा मृत्यू झाल्याची घटना नांदेड-भोकर मार्गावरील येथून जवळच बारसगाव पाटीजवळ शनिवारी (ता. १३) रात्री घडली.
