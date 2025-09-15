Bike Accident: अर्धापूरमध्ये दुचाकी टॅंकरला आदळली; दोघे मित्र जागीच ठार

अर्धापूर (जि. नांदेड) : अपघातग्रस्त टॅंकरवर दुचाकी आदळून दोन विद्यार्थी मित्रांचा मृत्यू झाल्याची घटना नांदेड-भोकर मार्गावरील येथून जवळच बारसगाव पाटीजवळ शनिवारी (ता. १३) रात्री घडली. .अभिषेक नारायण गाडे (वय २१, रा. पोटा, ता. हिमायतनगर), राहुल सुरेश भंडारे (२२ पिंपरखेड, ता. हदगाव) हे मित्र दुचाकीने भोकर मार्गे नांदेडला जात होते..त्यावेळी रस्त्यावर उभ्या असलेल्या अपघातग्रस्त टॅंकरवर (जीजे २ एक्सएक्स ६४९९) दुचाकी आदळली. त्यात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. अर्धापूर येथील ग्रामीण रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून तसे घोषित केले. .Marathwada University : मराठवाडा विद्यापीठाचे मिशन 'ट्रिपल ए', ऑडिटसाठी समित्या निवडीची प्रक्रिया सुरू.सहायक पोलिस निरीक्षक विष्णू कराळे, सामाजिक कार्यकर्ते गोविंद गोदरे आदींनी घटनास्थळी भेट दिली. दरम्यान, राहुल सुरेश भंडारे याच्या मागे आई, दोन बहिणी असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.