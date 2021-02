धर्माबाद नगरपालिकेतील आणखी दोनजण अटक; बनावट कागदपत्रांनी दस्तनोंदणीचे प्रकरण

धर्माबाद (जिल्हा नांदेड ) : येथील नगरपरीषदेतील काही कर्मचारी व शहरातील दलालांनी संगनमत करुन बनावट कागदपत्रांच्या आधारावर दस्तनोंदणी करुन लाखो रुपयांचे चांगभले करुन घेतले होते. सदरील प्ररकरणातील आणखी दोघांना अटक करण्यात पोलिसांना यश आला आहे. व त्यांना न्यायालयात हजर केले असता, येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी श्री. सांळूके यांनी दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. धर्माबाद येथील नगरपरीषदेतील काही कर्मचारी व शहरातील दलालांनी संगनमत करुन बनावट कागदपत्रांच्या आधारावर दस्तनोंदणी करुन लाखो रुपयांचे चांगभले करुन घेतले आहेत. सदरील प्ररकरणातील फरार असलेला व बिलोली येथील नगरपरीषदेत कार्यरत असलेला कर्मचारी गुलाम समदानी व दलाल आलमखान अब्दुलाखान यंना सोमवारी (ता. आठ) पोलिसांनी अटक करुन न्यायालयात हजर केले. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी सांळूके यांनी त्या दोघांना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. पाणीपुरवठा व विद्युत साहित्य खरेदीमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याची तक्रार तसेच सदरील प्ररकरणातील धर्माबाद येथील नगरपरीषदेतील कर्मचारी नागेश अपलोड हा फरार असून त्यास पकडण्यासाठी पोलिस शोध घेत आहे. परंतु सदरील बनावट कागदपत्रांच्या प्रकरणामुळे धर्माबाद नगरपरीषदेची नाचकी झाली आहे. व शहरातील मालमत्ताधारकांत घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तसेच नगरपरीषदेत अनेक नियमबाह्य पद्धतीने कामे करण्यात आले आहे. पाणीपुरवठा व विद्युत साहित्य खरेदीमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याची तक्रार पालिकेतील विरोधी गटातील नगरसेवकांनी येथील तात्कालीन मुख्याधिकारी यांना दिले आहे. परंतु अद्याप कुठलीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे नगरपरीषदेत झालेल्या अनेक गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी शहरातील जनतेतून होत आहे.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे

Web Title: Two more arrested in Dharmabad municipality; Case of registration with forged documents nanded news