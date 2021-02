नांदेड : प्रवाशांच्या सोयीकरिता आणखी दमरेच्या दोन विशेष गाड्या  

नांदेड : प्रवाशांच्या सुविधे करिता दक्षिण मध्य रेल्वे आणखी दोन विशेष रेल्वे सुरु करत आहे. या दोन्ही रेल्वे संपूर्ण आरक्षित आहेत. अनारक्षित प्रवाशांना या गाडीमध्ये प्रवेश मिळणार नाही. या गाडीच्या वेळा पुढील प्रमाणे असतील गाडी क्रमांक 09301 डॉ. आंबेडकरनगर ते यशवंतपूर साप्ताहिक रेल्वे दर रविवारी : मार्गे इंदोर, उज्जैन, भोपाल, अकोला, वाशीम, पूर्णा, नांदेड, काचीगुडा, धर्मावरम येथून डॉ. आंबेडकरनगर येथून रात्री दहा वाजता सुटेल. यशवंतपूर येथे दुसऱ्या दिवशी 10.50 वाजता पोहोचेल. ता. 28 फेब्रुवारी, 2021 पासून पुढील आदेश प्राप्त होईपर्यंत

09302 यशवंतपूर ते डॉ. आंबेडकरनगर साप्ताहिक रेल्वे दर मंगळवारी : मार्गे धर्मावरम, काचीगुडा, नांदेड, पूर्णा, वाशीम, अकोला, भोपाल, उज्जैन, इंदोर यशवंतपूर येथून दुपारी 15.50 वाजता सुटेल डॉक्टर आंबेडकरनगर येथे रात्री 07.15 वाजता पोहोचेल 02 मार्च 2021 पासून पुढील आदेश प्राप्त होई पर्यंत

07207 विजयवाडा ते शिर्डी साप्ताहिक रेल्वे दर मंगळवारी : सिकंदराबाद, विकाराबाद, परळी, परभणी, औरंगाबाद, मनमाड विजयवाडा येथून सकाळी 10.15 वाजता सुटेल श्री साई नगर शिर्डी येथे रात्री 19.10 वाजता पोहोचेल 07 एप्रिल, 2021 पासून पुढील आदेश प्राप्त होई पर्यंत

07208 साई नगर शिर्डी ते विजयवाडा साप्ताहिक रेल्वे दर बुधवारी : मार्गे मनमाड, औरंगाबाद, परभणी, परळी, विकाराबाद, सिकंदराबाद, काझीपेत

साई नगर शिर्डी येथून सायंकाळी 17.20 वाजता सुटेल विजयवाडा येथे दुपारी 15.15 वाजता पोहोचेल. 07 एप्रिल, 2021 पासून पुढील आदेश प्राप्त होई पर्यंत. प्रवाशांनी रेल्वे स्थानकावर तसेच या गाडीत प्रवास करतांना भारत सरकार आणि राज्य सरकार यांनी कोविड -१९ संसर्गा संदर्भात वेळो वेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक असेल.

