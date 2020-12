दुर्दैवी घटना : पुत्र प्राप्तीचा आनंद काही तासासाठी ठरला, पित्याचा...

अर्धापूर (जिल्हा नांदेड ) : घरात नवा चिमुकला पाहुणा आला की, घरात आनंदाला पारावार राहत नाही. पण हाच आनंद एका ढोलकीपटुला काही तासासाठी ठरला आहे. शहरातील ढोलकीपटुला शनिवारी (ता. २६) रात्री आज्ञात वाहनाने धडक दिल्याने मृत्यू झाल्याची घटना शहरातील अर्धापूर- नांदेड रस्त्यातील रवीराज बारच्या परिसरात घडली. सदरील ढोलकीपटुचा मृतदेह रस्त्यावरील टॅक्टर ट्राॅलीच्या बाजूला रविवारी दुपारी आढूळन आला आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या अपघाताबाबत पोलिस सुत्रांकडून मिळालेली माहित अशी की, शुभम संजय तांबे (वय २३) रा. राजुरा, ता. मुर्तीजापूर. जिल्हा अकोला हा भोकरफाटा परिसरातील एका कला केंद्रात ढोलकी वादक म्हणून काम करत होता. त्याला शनिवारी रात्री अज्ञात वाहनाने धडक दिल्याने गंभीर जखमी झाला. त्याचा मृतदेह रविवारी (ता. २७) दुपारी अर्धापूर रस्त्यावरील रवीराज बारच्या बाजूला रस्त्यावरील एका ट्रॅक्टर ट्राॅलीच्या बाजूला अढळून आला आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेत मृत्यू झालेला तरुण हा गेल्या पंधरा ते वीस दिवसापासून ढोलकी वादक म्हणून काम करत होता. अर्धापूर शहरांत किरायाच्या घरात राहत आसे. त्याला तीन वर्षाची एक मुलगी आहे. त्याच्या पत्नीला शहरातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात शनिवारी दाखल करण्यात आले होते. त्याला दुपारी मुलगा झाला. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण होते. हा आनंद काही काळासाठी ठरला. ढोलकीपटुचा मृत्यू झाल्याने हळहळ व्यक्त केली जात आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

