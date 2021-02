अर्धापुरात पहिल्या टप्प्यातील नऊ गावकारभाऱ्यांची बिनविरोध निवड 

अर्धापूर ( जिल्हा नांदेड ) : तालुक्यातील पहिल्या टप्प्याततील 11 ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांची निवड सोमवारी (ता. आठ ) संपन्न झाली असून दाभड वगळता नऊ गावात गावकारभा-यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. तर काही गावात सरपंच, उपसरपंच पदासाठी अडीच- अडीच वर्षाचा शब्द देण्यात आला आहे. सरपंचपदाचा कार्यकाळ अडीच-अडीच वर्ष वाटून घेण्यात आल्याची चर्चा होत आहे. तालुक्यातील 43 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्यावर आता सरपंच, उपसरपंचपदाच्या निवडणूकीची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. ही निवड तीन टप्प्यांत होत असून पहिल्या टप्प्यातील अकरा गावातील सरपंच, उपसरपंच निवडीची प्रक्रिया सोमवारी (ता. आठ) शांततेत पार पडली. पुढील टप्प्यात दहा व बारा तारखेला निवड होणार आहे. येळेगाव येथील ग्रामपंचायतचे सरपंचपद हे नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखीव आहे. येथील ग्रामपंचायतीमध्ये माजी सभापती आनंदराव कपाटे यांच्या गटाला बहुमत असून त्यांचा गटाच्या सरस्वती रामचंद्र गंगातीर ह्या सरपंच झाल्या तर आनंदा पुरभाजी सावते हे उपसरपंच झाले.आमराबाद येथील बिनविरोध निवडीची परंपरा यंदा कायम राहिली असून सरपंचपदी बाजार समितीचे माजी सभापती श्यामराव पाटील टेकाळे, तर उपसरपंचपदी सरस्वती गुणाजी मुकदम यांची निवड झाली आहे. सावरगाव येथील सरपंच हे नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखीव असून सरपंचपदी संभाजी लक्ष्मण पांचाळ तर उपसरपंचपदी सुनिता उध्दवराव आबादार यांची निवड बिनविरोध झाली. आंबेगाव येथील ग्रामपंचायतीमध्ये काॅग्रेसचे आमोल डोंगरे यांच्या गटाला बहुमत असून येथील सरपंचपद हे नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग महिला यासाठी राखीव आहे. येथे सुरेखा अमोल डोंगरे तर उपसरपंचपदी रेखा प्रल्हादराव मुसळे यांची निवड बिनविरोध झालीआहे. खैरगाव येथे काॅग्रेसचे तालुक्यात अध्यक्ष बालाजी गव्हाने यांच्या गटाला बहुमत आहे. येथील सरपंचपद खुल्या प्रवर्गासाठी असून दत्ता बबनराव नादरे तर उपसरपंचपदी संजय गोवंदे यांची निवड झाली आहे. धामरी येथील सरपंचपद हे अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे. सरपंचपदी विलास झोडगे तर उपसरपंचपदी प्रतिभा दत्तत्रय कदम यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. तर बामणी येथील सरपंचपद हे सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी राखीव आहे. येथील सरपंचपदी शिल्पा साहेबराव कदम, उपसरपंचपदी मणकर्णा मालू चिंतले यांची निवड झाली आहे. दाभड येथील सरपंचपद हे अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव होते. येथे एकाच पॅनलला बुहुमत असूनसुध्दा निवडणूक घ्यावी लागली. यात सरपंचपदी कांचन कुलदीप सुर्यवंशी तर उपसरपंचपदी अरविंद नारायण पांचाळ यांचा एकमताने विजय झाला. चाभरा येथील सरपंचपद, उपसरपंचपदासाठी निवडणुक घेण्यात आली. सरपंचपदी तालुका काॅग्रेसचे अध्यक्ष आनंद भंडारे यांच्या गटाच्या कल्पनाबाई सदाशिव चाभरकर, तर उपसरपंचपदी गोदावरी आमोल बोले यांची एकमताने निवड झाली आहे. देळूब खुर्दच्या सरपंचपदी छायाबाई देवीदास पताळे तर उपसरपंचपदी मोतीराम डाकोरे यांची बिनविरोध निवड झाली. तर उमरीच्या सरपंचपदी रमा परमेश्वर ढवळे तर उपसरपंचपदी मिना अर्जुन गवळी यांची बिनविरोध निवड झाली. संपादन- प्रल्हाद कांबळे



