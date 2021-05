नांदेड जिल्ह्यातील सर्व लसीकरण केंद्रावर आज लस उपलब्ध

नांदेड : जिल्हा आरोग्य विभागातर्फे जिल्ह्यातील (Nanded health department) सर्व 91 लसीकरण केंद्रांवर (Vaccination center) कोविड-19 चे लसीकरण व्हावे यादृष्टिने उपलब्ध लस सर्वत्र विभागून पाठविली आहे. शनिवारी (ता. 22) मे रोजी लसीकरण केंद्रांवर उपलब्ध करण्यात आली आहे. (Vaccines- available- today- at- all- vaccination- centers- in- Nanded- district)

मनपा क्षेत्रात मोडणाऱ्या एकुण 10 केंद्रांवर कोविशिल्ड या लसीचे प्रत्येकी 100 डोस उपलब्ध करुन दिले आहेत. या दहा केंद्रात श्री गुरु गोविंदसिंघजी जिल्हा रुग्णालय, डॉ. शंकरराव चव्हाण वैद्यकीय महाविद्यालय, शासकिय आयुर्वेदीक महाविद्यालय, शहरी दवाखाना शिवाजीनगर, हैदरबाग, कौठा, सिडको, जंगमवाडी, श्रावस्तीनगर, दशमेश हॉस्पिटल यांचा समावेश आहे. यातील शासकिय आयुर्वेदिक महाविद्यालय येथे कोव्हॅक्सिनचे 30 डोस दिले आहेत.

शहरी भागात मोडणाऱ्या लसीकरण केंद्रांवर कोविशिल्ड व कोव्हॅक्सिन या दोन्ही लसींचा पुरवठा करण्यात आला आहे. यातील रुग्णालय उपलब्ध असलेले डोस पुढीलप्रमाणे आहे. उपजिल्हा रुग्णालय देगलूर, गोकुंदा, मुखेड, हदगाव, ग्रामीण रुग्णालय धर्माबाद, हिमायतनगर, कंधार, मांडवी, लोहा, माहूर, मुदखेड, नायगाव अशा एकुण 12 लसीकरण केंद्रांवर कोविशिल्डचे प्रत्येक केंद्रनिहाय 100 डोस उपलब्ध करुन दिले आहेत. ग्रामीण रुग्णालय बारड येथे 90 डोस, ग्रामीण रुग्णालय बिलोली येथे कोविशिल्डचे 60 डोस व कोव्हॅक्सिनचे 10 डोस, ग्रामीण रुग्णालय मांडवी येथे कोव्हॅक्सीनचे 40 डोस, ग्रामीण रुग्णालय माहूर येथे कोव्हॅक्सीनचे 50 डोस, ग्रामीण रुग्णालय उमरी येथे कोव्हॅक्सीनचे 45 डोस, ग्रामीण रुग्णालय हिमायतनगर येथे कोव्हॅक्सीनचे 10 डोस उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील सर्व 67 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर कोविशिल्डचे प्रत्येकी 100 डोस उपलब्ध केले आहेत.

हे सर्व डोस 45 वर्षावरील व्यक्तींसाठीच दुसऱ्या लसीकरणाला दिले आहेत. केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार कोविशिल्ड लसीचा पहिला डोस ज्यांनी घेतला आहे त्याच्या 12 ते 16 आठवडे म्हणजेच सुमारे 84 दिवसानंतर दुसरा डोस दिला जाईल. एखाद्या केंद्रांवर 45 वर्षावरील लाभार्थी नसेल तर तो डोस प्रथम लसीकरणासाठी वापरता येईल. कोव्हॅक्सीन ही लस 45 वर्षावरील लाभार्थ्यांच्या दुसऱ्या डोससाठीच दिली जाईल. मनपा कार्यक्षेत्रातील 45 वर्षावरील लाभार्थ्यांना कोव्हॅक्सिन या लसीच्या दुसऱ्या डोसकरीता cowin.gov.in या वेबसाईटवर ऑनलाईन नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. तसेच Appointment Session Site Confirm झाल्यानंतरच लाभार्थ्यांचे संबंधित केंद्रावर लसीकरण करण्यात येईल. लसीचा उपलब्धतेप्रमाणे आरोग्य विभाग याचे नियोजन करेल. नागरिकांनी लसीच्या उपलब्धतेप्रमाणे आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बालाजी शिंदे यांनी केले.