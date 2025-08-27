नांदेड

Vande Bharat Express: नांदेड मुंबई ‘वंदे भारत’ सेवा सुरू; जालन्यापासून सुटणाऱ्या रेल्वेचा विस्तार वास्तवात

Nanded Mumbai Train: नांदेड ते मुंबई दरम्यान ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’ची सेवा सुरू झाली असून प्रवाशांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. ६१० किमी अंतर ही गाडी केवळ ९ तास ३० मिनिटांत पार करणार आहे.
Vande Bharat Express
Vande Bharat Expresssakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नांदेड : जालना ते मुंबई दरम्यान धावणाऱ्या ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’चा विस्तार नांदेडपर्यंत करण्यात आला आणि मंगळवारपासून (ता. २६) तो वास्तवात आला. नांदेडसह परभणी जिल्ह्यातील प्रवाशांनी या सेवेचे स्वागत केले.

Loading content, please wait...
CM Devendra Fadnavis
Nanded Mumbai Vande Bharat Express
Vande Bharat features
modern railway technology

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com