Vande Bharat Express: नांदेड मुंबई ‘वंदे भारत’ सेवा सुरू; जालन्यापासून सुटणाऱ्या रेल्वेचा विस्तार वास्तवात

नांदेड : जालना ते मुंबई दरम्यान धावणाऱ्या 'वंदे भारत एक्स्प्रेस'चा विस्तार नांदेडपर्यंत करण्यात आला आणि मंगळवारपासून (ता. २६) तो वास्तवात आला. नांदेडसह परभणी जिल्ह्यातील प्रवाशांनी या सेवेचे स्वागत केले..नांदेड ते मुंबई अंतर ६१० किलोमीटरचे असून, ही गाडी ते केवळ ९ तास ३० मिनिटांत पार करणार आहे. पारंपरिक गाड्यांच्या तुलनेत वेळेची मोठी बचत होणार आहे. व्यापारी, नोकरदार, विद्यार्थी, भाविक आणि पर्यटकांसाठी ही सेवा दिलासा देणारी आहे. पूर्वी आठ डब्यांमध्ये ५३० आसनक्षमता असलेली ही 'वंदे भारत' रेल्वे आता २० डब्यांसह १ हजार ४४० आसन क्षमतेची आहे..आठवड्यातून सहा दिवस सेवाही रेल्वे हुजूर साहिब नांदेड स्थानकातून बुधवारी आणि मुंबईहून गुरुवारी वगळता आठवड्यात सहा दिवस धावणार आहे. ही सेवा कामकाज, शिक्षण, धार्मिक, आणि पर्यटन प्रवासासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. विशेषतः हुजूर साहिब, अजिंठा-वेरूळ, शिर्डी, पैठण यांसारख्या धार्मिक व पर्यटन स्थळांसाठी प्रवाशांना मोठा फायदा होणार आहे. देशी तंत्रज्ञानावर आधारित, वेगवान, आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक वंदे भारत एक्स्प्रेसच्या रूपाने मराठवाडा विभागाच्या प्रगतीचा नवीन अध्याय सुरू झाला आहे..मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दाखविला हिरवा झेंडाहुजूर साहिब नांदेड स्थानकावरून आज सकाळी मुंबईकडे रवाना झालेल्या 'वंदे भारत'ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई येथून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हिरवा झेंडा दाखवला. नांदेड स्थानकावर झालेल्या कार्यक्रमात खासदार अशोक चव्हाण, डॉ. अजित गोपछडे, आमदार विक्रम काळे, दक्षिण मध्य रेल्वेचे अपर महाव्यवस्थापक सत्यप्रकाश, विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक प्रदीप कामले, नांदेड परिक्षेत्राचे पोलिस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, पोलिस अधीक्षक अबिनाश कुमार, गुरुद्वारा लंगर साहिबचे संत बाबा बलविंदरसिंग आदींसह नागरिक उपस्थित होते. यावेळी उपस्थित नागरिकांसह प्रवाशांमध्ये आनंद, उत्साहाचे वातावरण होते. या सेवेबद्दल मराठवाड्यातील जनतेला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शुभेच्छा दिल्या..अशी आहेत मुख्य वैशिष्ट्येआपोआप उघडणारे स्लायडिंग दरवाजेपूर्णतः बंद आणि सुरक्षित डब्यांमधील मार्गदिव्यांगांसाठी स्वतंत्र सुविधाआधुनिक वातानुकूलित यंत्रणाप्रत्येक आसनावर मोबाइल चार्जिंग पॉइंटएक्झिक्युटिव्ह क्लासमध्ये विशिष्ट मऊ आसने३२ इंची एलईडी स्क्रीन, जीपीएस आधारित ट्रॅकिंगसीसीटीव्ही, आपत्कालीन अलार्म, संवाद प्रणालीमिनी पॅन्ट्री, बॉटल कूलर, डीप फ्रीजर, बायो-व्हॅक्यूम शौचालयअग्रिशमन यंत्रणा, आपत्ती काळातील आवश्यक प्रकाशयोजना.Manoj Jarange: मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांचा हजारो वाहनांसह ताफा मुंबईकडे रवाना.वंदा भारत रेल्वे नांदेडकरांसाठी अमूल्य भेट आहे. पर्यटक, भाविकांसाठी ही सेवा पर्वणी ठरेल. प्रवाशांनी या आधुनिक सुविधांयुक्त रेल्वेचा अवश्य लाभ घ्यावा.डॉ. अजित गोपछडे, खासदारवंदे भारत एक्स्प्रेस हा विकसित महाराष्ट्राकडे नेणारा महत्त्वाचा टप्पा आहे. प्रवासाचा वेळ आणखी कमी झाला तर ही गाडी नांदेड-मुंबई अंतर सात तासांत गाठू शकेल. या सेवेमुळे नांदेडच्या विकासाला आणि पर्यटनाला मोठी चालना मिळेल- अशोक चव्हाण, खासदार.