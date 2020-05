Video - लॉकडाउन : अशी घ्यावी महिलांच्या आरोग्याची काळजी...

नांदेड : प्रत्येक स्त्री त्या घरातली होम मिनिस्टर असते. सकाळी उठल्यापासून ते झोपेपर्यंत घरातील प्रत्येक सदस्यांच्या आवडीनिवडीविषयी ती नेहमीच सजग असते. घरातल्या मिठापासून ते काडीपेटीपर्यंत सर्वच गोष्टींची तिला माहिती असते. घरातील इतरांच्या आरोग्याची काळजी घेणारी स्त्री स्वतःच्या आरोग्याकडे मात्र तितकेसे लक्ष देताना दिसत नाही. परिणामी तिचे आरोग्य धोक्यात येते. सध्या लॉकडाउन असल्याने महिलांवर अधिक ताण दिसून येतो. हा ताण हलका करण्यासाठी घरातील प्रत्येकांनी पुढाकार घेतला पाहिजे, असे मत होमिओपॅथिक तज्ज्ञ डॉ. आर. के. वाकोडे पाटील यांनी व्यक्त केले. महिलांचे आरोग्य बिघडण्याची कारणे

जगभरातील संशोधनातून महिलांचे आरोग्य बिघडण्याचे एक मुख्य कारण पुढे येते ते म्हणजे त्यांच्या लाजाळूपणा. तसेच घरातील इतरांची काळजी घेण्याकडे लक्ष देऊन स्वतःच्या आरोग्याकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळे त्यांना गंभीर आजारांना सामोर जावे लागले असल्याचे वेळोवेळी सिद्द झाले आहे. पूर्वी वयाच्या ४५ - ५० वर्षांनंतर महिलांनमध्ये गर्भपिशवींचे आजार, स्तनाचा कॅन्सर, मुत्राशयाचे आजाराचा आदी धोके उद्‍भवत होते. परंतु, अलीकडच्या काळात २८ ते ३० वयोगटातील महिलांमध्ये हे आजार दिसू लागले आहेत. हेही वाचा- नांदेडला कोरोनाचा धक्का अन् दिलासाही... महिलांवर कामाचा ताण वाढला

कोरोनामुळे अनेक कुटुंब एकत्र आहेत. अशा काळात त्या महिलेची घरातल्यांप्रती सर्वांची जबाबदारी अधिक वाढली आहे. त्यामुळे साहजिकच त्यांच्यावर कामाचा ताण वाढला असणार आहे. त्यांना स्वतःसाठी वेळ देता येणे शक्य नाही. परंतु, घरातील प्रत्येक व्यक्तीने आपापली जबाबदारी ओळखून घरातील कामे करण्यास प्राधान्य दिले तर आपली आई, पत्नी, बहिणींवरील कामाचा ताण सहज कमी करता येतो. महिलांवरील कामाचा ताण कमी झाल्यास लॉकडाउमध्येदेखील त्या चिंतामुक्त आरोग्य ठेवू शकतात. अन्यथा सध्या काही महिलांमध्ये तत्काळ काही गंभीर परिणाम दिसत नसले तरी भविष्यात त्यांच्या आरोग्यावर दुरगामी परिणाम जाणवतील, यात शंका नाही. रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणे महत्त्वाचे

कोरोना आजारावर सध्यातरी कुठलेही प्रभावी औषध किंवा लस उपलब्ध नाही. ‘कोरोना’च्या भीतीने अनेजण घराबाहेर पडत नाहीत. या काळात जगण्याची प्रबळ इच्छाशक्ती व होमिओपॅथिकच्या गोळ्या-औषधींच्या माध्यमातून रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणे आणि निरोगी आयुष्य जगणे याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. कोरोना काळात महिलांनीदेखील डॉक्टरांच्या सल्ल्याने होमिओपॅथिक औषध घेऊन मानसिकदृष्ट्या सुदृढ व निरोगी राहण्याचा प्रयत्न करावा. कोरोनाच्या संकटाचा जास्त विचार करत न बसता आरोग्य जपणे गरजेचे आहे डॉ. वाकोडे पाटील

