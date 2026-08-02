Vishnupuri Dam: ‘विष्णुपुरी’ ९७ टक्के भरले; गेट उघडणार; नांदेडकरांची पाण्याची चिंता मिटली; एका दिवसातच ५५ टक्क्यांनी पाणीसाठा वाढला

नांदेड: जुलैच्या अखेरच्या आठवड्यात झालेल्या दमदार पावसामुळे नांदेड शहराला पाणीपुरवठा करणारा विष्णुपुरी प्रकल्प शनिवारी दुपारी चारपर्यंत तब्बल ९७.०८ टक्के भरला आहे. त्यामुळे आगामी काळातील शहराच्या पाणीपुरवठ्याची चिंता पूर्णपणे दूर झाली आहे. प्रकल्पाच्या वरच्या बाजूने अद्यापही मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक सुरू असून, ती कायम राहिल्यास कोणत्याही क्षणी प्रकल्पाचे दरवाजे उघडण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली..३१ जुलै रोजी विष्णुपुरी प्रकल्पात केवळ ४२ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा होता. मात्र, अवघ्या २४ तासांत झालेल्या दमदार पावसामुळे प्रकल्पातील पाणीसाठ्यात तब्बल ५५ टक्क्यांची वाढ झाली. त्यामुळे प्रकल्पात ७९.२४ दलघमी (९७.०८ टक्के) इतका उपयुक्त पाणीसाठा झाला आहे..यंदा जुलै महिन्याच्या बहुतांश कालावधीत पावसाने ओढ दिल्याने खरीप हंगामातील पिकांवर संकट निर्माण झाले होते. अनेक भागांतील शेतकरी पावसाच्या प्रतीक्षेत होते. मात्र, महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात झालेल्या जोरदार पावसामुळे खरीप पिकांना नवसंजीवनी मिळाली. त्याचबरोबर नद्या, नाले आणि धरणांच्या पाणीसाठ्यात मोठी वाढ झाल्याने सिंचनाची चिंताही काही प्रमाणात कमी झाली आहे..Nanded Extortion Case: ड्रायव्हर पाहिजे म्हणत एकीने संपर्क साधला, भेटताच चौघींकडून घरात नेत जबरदस्ती; फोटोंची धमकी देत खंडणीची मागणी, टोळीला अटक.नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशाराविष्णुपुरी प्रकल्पाच्या वरच्या बाजूने सुरू असलेली पाण्याची आवक कायम राहिल्यास पूरनियंत्रणाच्या दृष्टीने प्रकल्पाचे दरवाजे उघडण्याचा निर्णय घेण्यात येऊ शकतो. त्यामुळे गोदावरी नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांनी सतर्क राहावे आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन केले आहे..Central Railway: मध्य रेल्वेवर ११ दिवस ट्रॅफिक ब्लॉक, अनेक गाड्यांना फटका; कधीपासून? पाहा वेळापत्रक .पाणीसाठ्यात वाढ होण्याची शक्यताजिल्ह्यातील अन्य महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्येही समाधानकारक पाणीसाठा झाला आहे. अपर मानार प्रकल्पात २४.६१ दलघमी (३२.५१ टक्के), तर लोअर मानार प्रकल्पात ६९.९८ दलघमी (५०.४३ टक्के) उपयुक्त पाणीसाठा नोंदविण्यात आला आहे. आगामी काळातही पावसाचा जोर कायम राहिल्यास या प्रकल्पांतील पाणीसाठ्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता जलसंपदा विभागाने व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.