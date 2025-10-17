नांदेड

Electric Shock: शॉक लागून महिलेचा मृत्यू; वागदरवाडीतील घटना, चिमुकल्यांचे मातृत्व हरवले

Tragic Death Due to Electric Shock in Wagdardwadi: वागदरवाडी येथे विजेचा धक्का लागून महिलेचा मृत्यू; चार चिमुकल्यांचे आईविना बालपण संकटात. गरीब कुटुंबाला मोठा धक्का, ग्रामस्थांनी रुग्णालयात हलवले.
Electric Shock

Electric Shock

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

माळाकोळी : घरकुलाचे बांधकाम सुरू असताना अचानक विजेचा धक्का लागल्याने महिलेचा मृत्यू झाला. ही घटना वागदरवाडी (ता.लोहा) येथे मंगळवारी (ता.१६) सायंकाळी सहाच्या सुमारास घडली.

