Electric Shock: शॉक लागून महिलेचा मृत्यू; वागदरवाडीतील घटना, चिमुकल्यांचे मातृत्व हरवले

माळाकोळी : घरकुलाचे बांधकाम सुरू असताना अचानक विजेचा धक्का लागल्याने महिलेचा मृत्यू झाला. ही घटना वागदरवाडी (ता.लोहा) येथे मंगळवारी (ता.१६) सायंकाळी सहाच्या सुमारास घडली..शिवकांता माधव गिरी (वय ४०) असे मृत महिलेचे नाव आहे. चार चिमुकल्या मुली आईविना पोरक्या झाल्या असून, हळहळ व्यक्त होत आहे. अधिक माहिती अशी की, वागदरवाडी येथील गरीब कुटुंबातील महिला शिवकांता गिरी या मंगळवारी सायंकाळी सहाच्या सुमारास घरकुलाच्या कामावर मोटारपंप लावून पाणी टाकत असतानी त्यांना शॉक लागला..हा प्रकार लक्षात येताच त्यांना तातडीने ग्रामस्थांनी रुग्णालयात हलविले असता डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले. त्या मजुरी करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवत. त्यांच्या पश्चात पती माधव गिरी (वय ४६) , मुलगी वैष्णवी (वय १४), संध्याराणी (वय १३), तन्वी (वय १०), आराध्या (वय ६) असा परिवार आहे..धक्कादायक! ७५ वर्षांच्या पुरूषाने ३५ वर्षीय महिलेशी लग्न केले, पण लग्नाची रात्र शेवटची ठरली, व्यक्तीच्या मृत्यूचं कारण काय?.माउली गितेंनी स्वीकारली मुलींच्या शिक्षणाची जबाबदारीआईविना पोरक्या झालेल्या चार चिमुकल्या मुलींच्या भविष्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते माउली गिते यांनी गिरी कुटुंबाला आर्थिक मदत केली असून, भविष्यात मुलींच्या शिक्षण आणि त्यांच्या लग्नाची जबाबदारी घेऊ असे त्यांनी सांगितले. गिरी कुटुंबाला आर्थिक मदत करून मुलींच्या शिक्षणाची व्यवस्था करावी, असे आवाहनही माउली गिते यांनी केले.