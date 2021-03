" आशादिप " या व्हॅटस्पअप ग्रुपने आणला अनाथ मुलीच्या जिवनात आशेचा किरण

निवघा बाजार (जिल्हा नांदेड ) : जिवन जगतांना समाजाच काही देणं लागत या उद्दात हेतूने व समाजात अत्यंत हलाखीच्या परीस्थीतीमध्ये जीवन जगतात अशांना खारीचा वाटा म्हणून काही तरी मदत करावी या विचाराने प्रेरीत होऊन जिल्हा परिषद शाळेचे शिक्षक हरीशचंद्र चिल्लोरे यांनी समविचारी तरुणांचा सोशल मिडीया व्हॉटसअप ग्रुप चार महीन्यापूर्वी बनवला. आणि प्रत्येक ग्रुप सदस्य यांनी दरमहा काही रक्कम जमा करण्याचे ठरले. त्यानुसार सर्व जण दर महीन्याला कोणी दोनशे तर कोणी पाचशे रुपये जमा करत होते. दर महीन्याला तीन ते चार हजार रुपये रक्कम जमा होते. ती जमा झालेली रक्कम गरजवंताना देण्यात येते. फेब्रुवारी आणि मार्च महीन्यात जमा झालेली रक्कम काळेश्वर (ता. हदगाव) येथील एका अनाथ मुलीच्या लग्नाकरीता लागणारे साहीत्य घेण्यासाठी देण्यात आली. काळेश्वर येथील रेणूका गोडबोले ही मुलगी सात महीण्याची असतांना काही तरी कारणावरुन तिच्या आई- वडिलांचा घटस्पोट झाला. नंतर तिच्या आईने दुसरे लग्न केले व तिला मामाकडे सांभाळ करायला ठेऊन गेली. ती आजपर्यंत मुलीला बघायलासुध्दा आली नाही. मामा आणि आजीने रेणूकाचा सांभाळ केला. मामा रोज मजुरी करतात. रेणूकाचे लग्न जुळले लग्नाचे साहीत्य घेण्याला पैसा नाही ही बाब पत्रकार देविदास कल्याणकर यानी आशादिप ग्रुपला कळवली. आणि रेणूकाच्या लग्नाकरीता लागणारे भांडी घेऊन देण्यात आली. हेही वाचा - वेध लागले धुलीवंदनाचे : बहुगुणी पळस बहरला, जिंतूर तालुक्यात बच्चे कंपनी जंगलाकडे लग्ना करीता मदत मिळाल्याने नववधू रेणूका व तिचे नातेवाईक भाराऊन गेले. तर व्हाटसअप ग्रुपवर रेणुकाच्या लग्नासाठी मदतीचे आवाहन करण्यात आले असता, येथील व्यापारी भगवानराव शिंदे, मधुकर कदम यानी प्रत्येकी दोन हजार १०० रुपये कन्यादान रुपी तर राहुल पदमाकर यानी मिक्सर, संघपाल भोरे यानी पंखा भेट दिला. येथील बँकेचे मॅनेजर गजानन जोजार, अमोल भारती यानी प्रत्येकी एक हजार १०० रुपये भेट दिली. अर्चना अंभोरे, पंजाब कांबळे, गौरव देशमुख, संजय वाघमारे, राजेंद्र जाधव, गणेश गव्हाणे यानी प्रत्येकी ५०० रु कन्यादानरुपी दिले. अशोक पाईकराव यानी २०० रुपये दिल्याने अनाथ रेणुकाच्या लग्नाला संसार उपयोगी साहीत्यात वाढ झाल्याने रेणुकाच्या चेहऱ्यावर आनंद ओसंडून वाहत होता. सोमवारी (ता. १५) मार्च रोजी रेणुकाचे लग्न पार पडले. आलेले साहीत्य बघून उपस्थीत ग्रामस्थांचे डोळे पानावले होते. यावेळी हरीशचंद्र चिलोरे, देविदास कल्याणकर, बंडू माटाळकर, रामेश्वर बोरकर, प्रभाकर दहिभाते उपस्थीत होते. या मदतीत सर्व आशादीप ग्रुपच्या सदस्यांचा मोठा सहभाग आहे.

