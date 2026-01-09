Nanded Municipal Corporation Election : महापालिकेत यंदा कोणाला संधी? काँग्रेसला १३ वेळा महापौरपदाचा मान; शिवसेनेला एकदाच मिळाली संधी

नांदेड - नांदेड वाघाळा महानगरपालिकेच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत तब्बल १४ जणांना महापौरपदाची संधी मिळाली असून, यामध्ये सर्वाधिक काळ म्हणजे १३ वेळा काँग्रेस पक्षाने बाजी मारली आहे. सुधाकर पांढरे यांच्या रूपाने प्रथम महापौर होण्याचा शिवसेनेला मान मिळाला. यंदाच्या निवडणुकीत कोण बाजी मारणार, याकडे नांदेडवासीयांचे लक्ष लागून आहे. .शहराच्या राजकीय, सामाजिक व प्रशासकीय बदलांचा आलेख स्पष्टपणे दिसून येतो. असे असले तरी शहरातील वाहतूक समस्या, अर्धवट विकासकामे पूर्ण करण्याचे, निवडून येणाऱ्या महापौर आणि नगरसेवकांपुढे मोठे आव्हान आहेत.महापालिकेच्या पहिल्या टप्प्यात शिवसेनेचे सुधाकर रामराव पांढरे यांनी २९ ऑक्टोबर १९९७ ते २८ ऑक्टोबर १९९८ या कालावधीत महापौरपदाची जबाबदारी सांभाळली. त्यानंतर १९९९ ते २०२२ असे सलग २३ वर्षे काँग्रेस पक्षाचाच महापौर राहिला. इतर कुठल्याही पक्षाला महापालिकेत सत्ता आणता आली नाही. राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या भाजपचेही चार ते पाच नगरसेवक होते..२८ ऑक्टोबर १९९८ ते २७ ऑक्टोबर १९९९ या काळात पहिल्या महिला महौपार म्हणून काँग्रेसच्या मंगला महादेव निमकर होत्या. त्यानंतर गंगाधर पुरभाजी मोरे (१९९९-२००२) आणि ओमप्रकाश गणेशलाल पोकर्णा (२००२-२००५) या कालावधीत त्यांनी महापौर म्हणून काम पाहिले.२००५ ते २००७ या कालावधीत अ. शमीम बेगम अ. हफीज या नांदेडच्या दुसऱ्या महिला महापौर ठरल्या. त्यानंतर बलवंतसिंघ गोविंदसिंघ गाडीवाले यांनी २००७ ते २००९ दरम्यान कार्यभार सांभाळला. प्रकाशचंद हेमराज मुथा (२००९-२०१०) आणि अजयसिंह रघुनाथसिंह बिसेन (२०१०-२०१२) या कालावधीत महापौर होते..२०१२ ते २०१५ या काळात अ. सत्तार अ. गफुर महापौर होते. त्यानंतर शैलजा किशोर स्वामी (२०१५-२०१७) या तिसऱ्या महिला महापौर ठरल्या. २०१७ ते २०१९ मध्ये शीलाबाई किशोर भवरे यांनी पदभार स्वीकारला.त्यानंतर दीक्षा कपिल धबाले (२०१९-२०२०) आणि मोहिनी विजय येवनकर यांनी (२०२०-२०२१) या कालावधीत महापौरपद भूषवले. सध्या सुरू असलेल्या महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा इतिहास पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, पुढील महापौर कोण होणार? हे नांदेडकरच लवकरच ठरवणार आहेत..सात महिला ठरल्या महापौरपदाच्या मानकरीशहरातील अतिशय प्रतिष्ठेचे असलेले महापौरपद आजवर सात महिलांनी भूषविले आहे. त्यात पहिल्या महिला महापौर म्हणून मंगला निमकर, अ.शमीम बेगम अ.हफीज, शैलजा स्वामी, शीलाबाई भवरे, दीक्षा धबाले, मोहिनी येवनकर, जयश्री पावडे या महापौरपदाच्या मानकरी ठरल्या; पण या सर्वच महिला काँग्रेस पक्षाच्या महापौर राहिल्या..महापालिकेवर तीन वर्षे होते प्रशासकमहानगरपालिकेच्या या कालावधीत अखेरच्या टप्प्यात जयश्री नीलेश पावडे यांनी १३ ऑक्टोबर २०२१ ते ३१ ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत महापौरपदाची जबाबदारी सांभाळली. तेव्हापासून आजपर्यंत तब्बल तीन वर्षे महापालिकेवर प्रशासकराज होते. आता महापालिकेची निवडणूक होत असून, दीर्घकाळ असलेले प्रशासकराज संपुष्टात येणार आहे..सुधाकर पांढरे यांना प्रथम महापौर होण्याचा माननांदेड वाघाळा महानगरपालिकेचा प्रथम महापौर होण्याचा मान शिवसेनेचे सुधाकर रामराव पांढरे यांना मिळाला होता. ते २९ ऑक्टोबर १९९७ ते २८ ऑक्टोबर १९९८ या कालावधीत महापौर होते. त्यानंतर काँग्रेस पक्षाशिवाय इतर कोणत्याच पक्षाला महापालिकेचे महापौरपद मिळवता आले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.