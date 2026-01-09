नांदेड

Nanded Municipal Corporation Election : महापालिकेत यंदा कोणाला संधी? काँग्रेसला १३ वेळा महापौरपदाचा मान; शिवसेनेला एकदाच मिळाली संधी

नांदेडकरांची उत्सुकता शिगेला! यंदाच्या निवडणुकीत कोण मारणार बाजी, याकडे नांदेडवासीयांचे लागले लक्ष
नांदेड - नांदेड वाघाळा महानगरपालिकेच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत तब्बल १४ जणांना महापौरपदाची संधी मिळाली असून, यामध्ये सर्वाधिक काळ म्हणजे १३ वेळा काँग्रेस पक्षाने बाजी मारली आहे. सुधाकर पांढरे यांच्या रूपाने प्रथम महापौर होण्याचा शिवसेनेला मान मिळाला. यंदाच्या निवडणुकीत कोण बाजी मारणार, याकडे नांदेडवासीयांचे लक्ष लागून आहे.

