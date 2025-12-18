नांदेड

Women Joint Pain: महिलांना सतावतेय हिवाळ्यातील सांधेदुखी; योग्‍य तपासण्‍या, जीवनशैलीविषयक बदल करण्‍याचा तज्ज्ञांचा सल्‍ला

Winter Joint Pain in Women: हिवाळ्यात महिलांना सांधेदुखीचा त्रास वाढतो; हार्मोनल बदल, पोषण कमतरता आणि जीवनशैली बदल अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. योग, सूर्यप्रकाश आणि आवश्यक तपासण्या करून सांध्यांचे स्वास्थ्य जपावे, असा तज्ज्ञांचा सल्ला.
Causes of Joint Pain in Women : हिवाळा सुरू होताच अनेकांना सांधेदुखी, कडकपणा आणि हालचालींमध्ये अडथळा जाणवू लागतो. विशेषतः हिवाळ्यात महिलांच्‍या शरीरात होणारे संप्रेरक (हार्मोनल) बदल, पोषण कमतरता, स्वप्रतिकार शक्तीचा त्रास (ऑटोइम्युन विकार), वयोमानाप्रमाणे स्‍नायू, हाडे, अस्थिबंध यांच्‍यातील त्रासदायक बदल, सूर्यप्रकाशाची कमतरता, दिवसभर घरातील काम यामुळे महिलांना सांधेदुखीचा त्रास डोके वर काढत आहे.

