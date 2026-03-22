आधी लग्न करतो म्हणाला, संबंध ठेवल्यानंतर नकार दिला; तीन वेळा अत्याचाराचे आरोप, नांदेडमध्ये भोंदू महाराजाला अटक

भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरण चर्चेत असतानाच आता नांदेडमध्ये एका भोंदूबाबाने महिलेला लग्नाचं आमिष दाखवून अत्याचार केल्याचा प्रकार उघडकीस आलाय. या प्रकरणी पीडित महिलेनं तक्रार केल्यानंतर भोंदू महाराजाला अटक करण्यात आलीय. महिला विधवा असल्यानं तिचा गैरफायदा घेत लग्नाचं आमिष दाखवलं आणि तिच्यावर अत्याचार केल्या प्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून भोंदू महाराजाला अटक केलीय. Marriage Promise Abuse Case Nanded Police Arrest Self Styled Godman .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, पीडित महिला गेल्या ८ ते महिन्यांपासून दर गुरुवारी मठात जात होती. त्या मठात महिलेची हरिगिरी दत्तगिरी महाराजाशी ओळख झाली. हरिगिरी महाराजाला तिने गुरू मानलं होतं. दरम्यान हरिगिरी महाराज फोनवरून तिला सतत संपर्क करत असे. महाराजाचा १४ जुलै २०२५ ला वाढदिवस होता. त्याचदिवशी तो महिलेच्या घरीही गेला होता..खरात कोठडीत बसून सांगतोय पोलिसांचं भविष्य; पुणे,मुंबईतील भागिदारांचीही SIT चौकशी होणार, अनेकजण आयकरच्या रडारवर.महिलेच्या घरात घुसून तिच्याशी बळजबरीने शरीरसंबंध ठेवले. त्यानंतर लग्नाचं आमिष दाखवून अनेकदा संबंध ठेवले. जेव्हा महिलेनं लग्नाबाबत विचारणा केली तेव्हा हरिगिरी महाराजाने लग्नाला नकार दिला. फसवणूक झाल्याचं लक्षात येताच पीडित महिलेनं हरिगिरी महाराजाविरोधात तक्रार दाखल केली..पीडितेनं पोलिसात दिलेल्या तक्रारीत म्हटलं की, महाराजाने लग्नाचं आमिष दाखवत शरीरसंबंध ठेवले. तीन वेळा अत्याचार केला. लग्नाबाबत विचारले असता नकार दिला. पोलिसांनी या प्रकरणी भोंदू महाराज हरिगिरी दत्तगिरी महाराजाविरोधात गुन्हा दाखल केलाय. भोंदू महाराजाला पोलिसांनी अटक केली आहे..एका बाजूला अशोक खरातचं प्रकरण चर्चेत असताना आणखी एका भोंदू महाराजाने अत्याचार केल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानं खळबळ उडाली आहे. श्रद्धेच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या प्रकारामुळे आता अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अशोक खरात प्रकरणाचे राजकीय पडसादही उमटत आहेत. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा रुपाली चाकणकर यांना राजीनामा द्यावा लागला. सध्या अशोक खरातसह त्याचा ऑफिसबॉय आणि निकटवर्तीयांची एसआयटी चौकशी सुरू आहे.