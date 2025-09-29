Yavatmal Scrub Typhus Case : 'स्क्रब टायफस'ने घेतला महिलेचा जीव; कोणती आहेत लक्षणे, आजाराची कशी घ्याल काळजी?

माहूर तालुक्यातील पालाईगुडा (भोरड) भागातील महिलेचा स्क्रब टायफसमुळे मृत्यू झाला.यवतमाळच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचारादरम्यान २५ तारखेला मृत्यू झाला.दुसरा रुग्ण अद्याप उपचाराधीन असून जिल्हा आरोग्य विभागाने सतर्कता वाढवली आहे..माहूर : तालुक्यातील सिंदखेड प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत पालाईगुडा (भोरड) आणि ग्रामीण रुग्णालय माहूर यांच्या हद्दीत शहरातील मोमीनपुरा भागातील एका महिलेला स्क्रब टायफस (Yavatmal Scrub Typhus Case) हा आजार असल्याचे निदान झाले. शनिवारी (ता.२०) उपचारासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, यवतमाळ येथे दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान त्यांचा गुरुवारी (ता.२५) मृत्यू झाला. .तर, दुसरा रुग्ण यवतमाळ येथील वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात (Mahur Woman Death) उपचारासाठी दाखल आहे. जमिला बी शेख बिस्मिल्ला (वय ४४) असे मृत महिलेचे नाव आहे. यवतमाळ येथील रुग्ण निरक्षण केंद्रातून प्राप्त अहवालानुसार, या रुग्णाचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह असल्यामुळे जिल्हा आरोग्य विभाग सतर्क झाला आहे..जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संगीता देशमुख यांनी पालाईगुडा येथे शनिवारी (ता.२७) भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली. रुग्णाच्या घरातील तसेच आजूबाजूच्या सर्व कुटुंबीयांचे रक्त नमुने घेण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. त्याचबरोबर गावात कोरडे दिवस पाळणे, स्वच्छता मोहीम, अबेटिंग तसेच धूर फवारणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत..Pramod Padswan Case : फरारी जयश्री दानवेला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या; मावस बहिणीकडे बसली होती लपून, नेमकं काय आहे प्रकरण?.यावेळी प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. भारती मोरे, पंचायत समिती आरोग्य विस्तार अधिकारी आर. एस. गावंडे, तालुका आरोग्य पर्यवेक्षक वैभव खाडे, अँटमॉलॉजिस्ट मुकेश सलाम, आरोग्य सहाय्यक एस.व्ही. गावंडे, प्रदीप राठोड, लेप्रसी पर्यवेक्षक के. बी. जाधव, आरोग्य कर्मचारी जे.डी. हिवाळे, गजानन जेवलेवाढ, नागेश मडावी, आशा वर्कर सीमा पवार उपस्थित होत्या..स्क्रब टायफस हा कीटकजन्य आजारस्क्रब टायफस हा कीटकजन्य आजार असून, वेळेत निदान व उपचार न झाल्यास तो गंभीर स्वरूप धारण करू शकतो. त्यामुळे नागरिकांनी गवताळ व झुडपी भागात काम करताना काळजी घ्यावी, संपूर्ण अंग झाकेले असे कपडे वापरणे, आरोग्य विभागाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संगीता देशमुख, माहूर ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. किरण कुमार वाघमारे यांनी केले आहे..शहरातील मोमीनपुरा भागात स्क्रब टायफस विषाणूने संक्रमित रुग्णाचा यवतमाळ येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात मृत्यू झाला. त्या पार्श्वभूमीवर रुग्णांच्या घरातील व लगतच्या परिसरातील ताप व इतर संक्रमण असलेल्या संशयित आठ रुग्णांचे रक्त नमुने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, यवतमाळ यांच्याकडे पाठविण्यात आले आहेत.-डॉ. किरणकुमार वाघमारे, वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, माहूर.FAQsप्रश्न 1: स्क्रब टायफसचे निदान कसे झाले?उत्तर: यवतमाळ येथील रुग्ण निरीक्षण केंद्रातून अहवाल पॉझिटिव्ह आला.प्रश्न 2: मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव काय?उत्तर: जमिला बी शेख बिस्मिल्ला (वय ४४).प्रश्न 3: जिल्हा प्रशासनाने कोणती पावले उचलली आहेत?उत्तर: आरोग्य विभागाने सतर्कता वाढवून तपासणी आणि जनजागृती मोहिमा सुरू केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.