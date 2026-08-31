Loha News : मराठा आरक्षणावर तोडगा निघत नसल्यामुळे तरुणाने घेतला गळफास

लोहा, (जिल्हा नांदेड) - मराठा समाजाच्या विविध मागण्यासाठी मनोज रांगे हे अंतरवलीत उपोषणाला बसले आहेत. मराठा आरक्षणावर अद्याप तोडगा निघाला नसल्यामुळे वडगाव (तालुका लोहा) येथील तरुणांने आरक्षणाच्या बाबतीत 'हे सरकार मराठ्यांना आरक्षण देत नाही...' अशी चिठ्ठी लिहून आपले जीवन संपवले आहे. ही घटना सोमवारी (ता. ३१) सकाळी साडेसातच्या दरम्यान घडली. .याबाबत माहिती अशी, सोनखेड पासून सात किलोमीटर अंतरावर असलेल्या वडगाव येथील तरुण शेतकरी दामोदर रामचंद्र काळे (वय-३५) आपल्या शेतातील पत्र्याच्या घरात स्वतःला कोंडून गळफास घेतला. गळफात गळफास घेत असल्याचे पत्नी लक्षात येताच तिने दीर आणि इतरांना बोलावून घेण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान दामोदर काळे यांची प्राणज्योत मालवली.गावातील नागरिकांना मित्रांना तो नेहमी म्हणायचा मराठ्यांना आरक्षण हे सरकार देत नाही. शेतकरीही कर्जबाजारी झाली आहेत. अशी माहिती दामोदर चा भाऊ दिव्यांग श्रीधर काळे यांनी सांगितली..गळफास घेण्यापूर्वी दामोदर काळे यांनी चिठीत लिहिले, 'मी दामोदर काळे, वडगाव येथील असून जरांगे पाटील दोन दिवसापासून उपोषण करत आहेत. सरकार आमच्या मराठ्यांना आरक्षण देत नाही. आमच्या लोकांना कुठलीही मदत मिळत नाही. म्हणून मी आत्महत्या करत आहे. शेतकरी कर्जबाजारी व नापिकी होत असल्यामुळे आम्ही शेतकऱ्यांनी मरावे की जगावे.'दामोदर काळे यांच्या पश्चात वृद्ध आई वडील, पत्नी दिव्यांग भाऊ दोन मुलगे असा परिवार आहे..दामोदर काळे याची परिस्थिती बेताची आहे. या कुटुंबाला केवळ दीड एकर जमीन आहे गावात घर नाही. गावाच्या पूर्वेस ते शेतामध्ये पत्र्याच्या टिन शेडमध्ये राहतात. घटना कळल्यानंतर अर्ध्या तासाने आम्ही पोहोचलो तेव्हा चिठ्ठी त्यांनी लिहिल्याची खात्री केली.'- विनायक देवराव काळे, सरपंच, वडगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.