Nanded News: दोन दुचाकींच्या धडकेमध्ये युवक ठार, वडील बचावले

लोहा : दोन दुचाकींच्या अपघातात एक ठार, तर अन्य तिघेजण जखमी झाले आहेत. हा अपघात शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथील समर्थ टी हाऊसजवळ गुरुवारी (ता. नऊ) रात्री साडेआठच्या दरम्यान घडला..ऋषीकेश निळकंठ क्षीरसागर (वय २६, आडगाव, ता. लोहा) असे मृताचे नाव आहे, तर त्याच्या वडिलांसह दोघेजण जखमी झाले आहेत. ऋषीकेश क्षीरसागर आणि त्यांचे वडील निळकंठ क्षीरसागर हे दोघे दूध घेऊन दुचाकीवरून (एमएच २६ बीडब्ल्यू ४१०६) आडगावहून लोह्याकडे येत होते..त्याचवेळी समर्थ टी हाऊसजवळ समोरून भरधाव आलेल्या दुसऱ्या दुचाकीने (एमएच २२ एआर १६३८) त्यांना जोरदार धडक दिली. या दुचाकीवर खुशाल सोनटक्के (वय ५५) व बालाजी महादेव सोनटक्के (दोघे रा. पिंपळगाव, जि. परभणी) हे दोघे होते..सर्व जखमींना तत्काळ लोहा येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, ऋषीकेश याची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्याला पुढील उपचारासाठी नांदेड येथील खासगी रुग्णालयात हलवण्यात आले. .Premium| Great Maratha Resurgence: पुरंदरच्या तहात गमावलेले गड मराठ्यांनी कसे परत मिळवले?.मात्र, उपचारादरम्यान त्याचे निधन झाले. अपघातानंतर दुचाकी (एमएच २२ एआर १६३८) ताब्यात घेण्यात आलेली आहे. लोहा ठाण्यात या घटनेची आकस्मिक मृत्यू म्हणून नोंद केली असून, पोलिस निरीक्षक नागनाथ आयलाने पुढील तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.