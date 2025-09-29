नांदेड

Nanded Crime: 'माझ्या बहिणीची छेड का काढतोस?' रागातून युवकाचा भोसकून खून; देगलूरमधील घटनेने खळबळ

Crime News: माझ्या बहिणीची छेड का काढतोस म्हणून एकाने गावातील दुसऱ्या युवकाच्या गळ्यावर चाकूने वार करून खून केल्याची घटना तालुक्यातील मौजे शेळगाव (नरसिंह) येथे रविवारी ता .२८ रोजी रात्री उशिरा घडली.
अनिल कदम
देगलूर : माझ्या बहिणीची छेड का काढतोस म्हणून एकाने गावातील दुसऱ्या युवकाच्या गळ्यावर चाकूने वार करून खून केल्याची घटना तालुक्यातील मौजे शेळगाव (नरसिंह) येथे रविवारी ता .२८ रोजी रात्री उशिरा घडली.

