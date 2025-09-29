Nanded Crime: 'माझ्या बहिणीची छेड का काढतोस?' रागातून युवकाचा भोसकून खून; देगलूरमधील घटनेने खळबळ

देगलूर : माझ्या बहिणीची छेड का काढतोस म्हणून एकाने गावातील दुसऱ्या युवकाच्या गळ्यावर चाकूने वार करून खून केल्याची घटना तालुक्यातील मौजे शेळगाव (नरसिंह) येथे रविवारी ता .२८ रोजी रात्री उशिरा घडली..या घटनेने येथे एकच खळबळ उडाली आहे. यासंदर्भात पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार तालुक्यातील मौजे शेळगाव (नरसिंह) येथे दुर्गादेवीचा उत्साहाची धामधूम सुरू असतानाच अर्जुन परमेश्वर माटलवार, मयत संतोष परमेश्वर माटलावार, गंगाराम ईरण्णा भायकटे , इरवंत लक्षप्पा भायकट्टे हे ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या शेजारील अनिल उपलवार यांच्या घरासमोरील ओठयावर गप्पा मारीत बसले असताना आरोपी सोमेश मारुती राजुरे वय १६ वर्षे ..हा तेथे येऊन माझ्या बहिणीची छेड का काढतोस म्हणून मयत संतोष परमेश्वर माटलावार वय २८ याच्या उजव्या कानाच्या खाली, गळ्यावर चाकूने वार केला. चाकू चा वार जिव्हारी लागल्याने यात संतोष माटलावार गंभीर जखमी झाला. .चाकूच्या वाराने संतोष च्या शरीरातून अतिरक्तस्त्राव झाला. गावकऱ्यांनी तात्काळ त्याला देगलूरच्या उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी आणले मात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून मृत झाल्याचे जाहीर केले. याप्रकरणी उपविभागीय पोलीस अधिकारी संकेत गोसावी ,पोलीस निरीक्षक मारुती मुंडे ,स्थानिक गुन्हे शाखेचे उपनिरीक्षक नरहरी फड यांनी रविवारी रात्रीच घटनास्थळाला भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली. .Lonand Crime: 'अवैध दारू वाहतूकप्रकरणी लोणंद पोलिसात दोघांवर गुन्हा'; ६८ हजार ८८० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत.याप्रकरणी मयताचा भाऊ अर्जुन परमेश्वर माटलावार यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून आरोपी सोमेश मारुती राजुरे वय १६ वर्ष याच्याविरोधात खूनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक नरहरी फड हे पुढील तपास करीत असल्याचे सांगण्यात आले. मयत व आरोपी वेगवेगळ्या समाजातील असल्याने सध्या गावात स्मशान शांतता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.