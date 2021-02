आजरा : आजरा तालुक्‍यातील विविध गावात 66 पाणंदी अतिक्रमणमुक्त करण्यात आल्या. सुमारे 75 किलोमीटरचा रस्ते तयार करण्यात आले. प्रशासनाने व ग्रामस्थांच्या सहकार्याने मोहीम राबविली. श्रमदानातून सुमारे एक कोटी रुपयांचे काम झाले आहे. ग्रामस्थांनी प्रशासनाला उत्तम प्रकारे सहकार्य केले असून एक प्रकारे आदर्श तयार केला आहे. पाणंदीमधील अतिक्रमणे काढून शेतीकडे जाण्यासाठी रस्ते तयार करावेत, शेतीमाल थेट बाजारपेठेत जावा यासाठी महसुल प्रशासनाने मोहीम हाती घेतली आहे. ग्रामस्थांचे प्रबोधन करण्यात आले. ग्रामस्थांनी श्रमदान करून अडचणीच्या ठिकाणी जेसीबी यंत्राचा वापर करून पाणंदी खुल्या केल्या. अनेक गावात ग्रामस्थांच्या पुढाकाराने पाणंदी खुल्या झाल्या. मुंगुसवाडी, हाजगोळी खुर्द, सुलगाव, मडिलगे, सोहाळे, हात्तीवडे, मुरुडे, आजरा, कर्पेवाडी, सावरवाडी, आजरा, होनेवाडी, हाजगोळी खुर्द, सुलगाव, आवंडी, कर्पेवाडी खालसा, मुमेवाडी, मासेवाडी, भादवण, भादवणवाडी, झुलपेवाडी, उत्तूर, कर्पेवाडी दुमाला, वझरे, धामणे, बहिरेवाडी, हरपवडे, विनायकवाडी, पेरणोली, घाटकरवाडी, सुळेरान, साळगाव, कुरकुंदे, आवंडी, पारपोली, हाळोली, देवर्डे, शेळप, मोरेवाडी, यमेंकोंड, चितळे, हांदेवाडी, कोळींद्रे, चाफवडे, सरंबळवाडी, वाटंगी, यमेकोंड, मलिग्रे, पोश्रातवाडी, गजरगाव, किणे, लाकुडवाडी या गावातील पाणंदी खुल्या केल्या आहेत. काही गावात चार तर काही गावात दोन पाणंदी खुल्या करण्यात आल्या. तालुक्‍यात एकुण 66 पाणंदी खुल्या झाल्या आहेत. प्रशासनाला उत्तम सहकार्य

अनेक गावांत ग्रामस्थांनी पुढाकार घेत पाणंदी खुल्या केल्या. प्रशासनाला उत्तम प्रकारे सहकार्य केले. हा एक आदर्श पायंडा असून तालुक्‍यात सुमारे 100 पाणंदी खुल्या करण्याचे नियोजन आहे.

- डॉ. संपत खिलारी, प्रांताधिकारी, भुदरगड-आजरा शेती उत्पादने विक्रीसाठी मदत

पाणंदी खुल्या करण्यासाठी ग्रामस्थ पुढे येत आहेत. शेतातील उत्पादने थेट रस्त्यावर आणता येणार आहेत. बाजारपेठेत विक्रीसाठी नेण्याकरीता चांगली मदत होणार आहे.

