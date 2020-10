वारणेत आजपासून 100 बेडचे कोरोना केअर सेंटर सुरु होणार 

डॉ. कोरे म्हणाले,"" सध्या कोरोनाच्या भीतीने अनेक नागरीक घरातून हॉस्पीटलमध्ये जात नाहीत. वारणेतील कोरोना केअर सेंटरमध्ये रुग्णांना आधार वाटावा व मानसिक स्थिती चांगली राहवी. प्रतिदिन दोन हजार रुपयाच्या मोबादल्यात सेवा, औषधे दिली जातील.14 आयसीयु बेड, ऍम्ब्युलन्स, रक्ताच्या चाचण्या, स्वॅब यासह आवश्‍यक असल्यास ऑक्‍सिजनची सुविधा देण्यात येणार आहे. रुग्णांना सकाळी नाष्टा, हळद दूध व चहाची व्यवस्था केली जाणार आहे. पन्हाळा - शाहूवाडी मतदार संघाबरोबरच वारणा साखर कारखाना कार्यक्षेत्रातील आवश्‍यक रुग्णांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आमदार कोरे यांनी केले.

शुक्रवारी दुपारी 1 वाजता जिल्हाधिकारी डॉ. दौलत देसाई, जिल्हा परीषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. योगेश साळी, प्रांताधिकारी अमित माळी,तहसीलदार रमेश शिंदे, तालुका वैद्यकीय डॉ.अनिल कवठेकर यांच्या उपस्थितीत प्रारंभ होणार आहे. यावेळी डॉ.जयवंत पाटील, डॉ.बसवराव देशमुख, डॉ.प्रतापसिंह बच्चे,डॉ. प्रशांत जमणे, सर्जेराव पाटील, ऍड.राजेंद्र

