चंदगड : तालुक्‍यातील जंगमहट्टी मध्यम प्रकल्प व आंबेवाडी लघू पाटबंधारे प्रकल्प आज पहाटे पूर्ण क्षमतेने भरले. आज अखेर तालुक्‍यातील सर्व तीन मध्यम प्रकल्प, तर 15 लघू पाटबंधारे प्रकल्पापैकी 12 प्रकल्प भरले आहेत. जंगमहट्टी प्रकल्पात आज पहाटे 7 वाजता पूर्ण क्षमतेने 1223.33 दशलक्ष घनफूट, तर आंबेवाडी प्रकल्पात पहाटे 6 वाजता 7.112 दशलक्ष घनफूट एवढ्या पूर्ण क्षमतेने पाणी साठा झाला आहे. फाटकवाडी प्रकल्प28 जूनला भरला. त्यापाठोपाठ जांबरे प्रकल्प 8 जूलैला भरला. दिंडलकोप 2.814, जेलुगडे 4.860, कळसगादे 1.914, किटवाड क्रमांक 1 5,533, किटवाड क्रमांक 2 5.926, पाटणे 4,530, सुंडी 2,593 व काजीर्णे 4,330 एवढ्या पूर्ण क्षमतेने भरले आहेत. हेरे 87.65, करंजगाव 45.66, खडकओहोळ 44.82, कुमरी 66.80, लकीकट्टे 88.15, निट्टूर क्रमांक 2 59.71 क्षमतेने भरले आहेत. जंगमहट्टी प्रकल्प भरल्यामुळे सांडव्यातून बाहेर येणारे पाणी ताम्रपर्णीच्या प्रवाहात येत आहे. त्यामुळे पावसाचे प्रमाण वाढल्यास पूरस्थिती गंभीर होण्याची शक्‍यता आहे. नदीकाठच्या लोकांनी सतर्कता बाळगावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

