सावित्रीबाई फुले रुग्णालयात किरकोळ तपासणीसाठी दररोज 200 ते 300 रुग्ण

कोल्हापूर : किरकोळ आजार बरे करण्यासाठी सावित्रीबाई फुले रुग्णालय आधार ठरले आहे. सर्दी, ताप, खोकल्याचे दररोज 200 ते 300 रुग्ण बाह्यरुग्ण कक्षात तपासणीसाठी येतात. जून ते ऑगस्टचा विचार करता 401 महिलांची येथे प्रसूती झाली. काही खासगी व सरकारी रुग्णालये केवळ कोरोना रुग्णांसाठी राखीव ठेवल्याने फुले रुग्णालयात रुग्णांचा आकडा वाढला आहे.

मार्चमध्ये लॉकडाउन जाहीर झाल्यानंतर नागरिकांना घरातून बाहेर पडणे मुश्‍कील होते. किरकोळ आजारांच्या रुग्णांना दवाखान्यात उपचार घेण्याची सवलत होती. कोरोनाचे रुग्ण वाढल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने तत्काळ पावले उचलून ग्रामीण रुग्णांसाठी आधारवड असणारे सीपीआर कोरोनासाठी राखीव ठेवले. काही खासगी रुग्णालयांतही कोरोना रुग्णांवर उपचार सुरू झाले. त्यामुळे होतकरू कुटुंबातील रुग्णांनी जायचे कोठे, असा प्रश्‍न निर्माण झाला. कमी पैशात औषधोपचार होण्यासाठी रुग्ण आजही फुले रुग्णालयात उपचारासाठी येतात. सर्जिकल वॉर्डमध्ये 25 खाट असून 16, मेडिकलमध्ये 30 खाटपैकी 17 रुग्ण उपचार घेत आहेत. लेबर रूममध्ये 25 खाट असून 40 महिलांची प्रसूतीसाठी नोंद आहेत. जूनमध्ये नैसर्गिक 50 व सिझेरियन 42, जुलैमध्ये नैसर्गिक 53 व सिझेरियन 49, तर ऑगस्टमध्ये नैसर्गिक 116 व सिझेरियन 91 अशी प्रसूतीची आकडेवारी आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना प्रसूतीसाठी फुले रुग्णालयाचा आधार मिळाला आहे. विशेष म्हणजे येथील महालॅबमधून दररोज पन्नास रुग्ण रक्त तपासणीसाठी येतात. शहरातील रुग्णालये अशी:

*सरकारी रुग्णालये- 2

*महापालिका रुग्णालये- 12

*खासगी रुग्णालये- 360 (पैकी 10 रुग्णालये कोरोना रुग्णांसाठी राखीव) सावित्रीबाई फुले रुग्णालय

*केसपेपर - 5 रुपये

*एक्‍सरे - 90 रुपये

*सिझेरियन - 1300 रुपये

*नैसर्गिक प्रसूती - 40 रुपये

*महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत 960 आजारांवर शस्त्रक्रिया

