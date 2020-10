कोल्हापूर जिल्ह्यात नायब तहसीलदारची 21 पदे रिक्त

चंदगड : जिल्ह्यात महसूल विभागाकडील नायब तहसीलदारची तब्बल 21 पदे रिक्त आहेत. महसूलशी संबंधित विविध कामांची पूर्तता ज्यांच्या सहीने होते ते महत्त्वाचे पद रिक्त असल्याने कामाचा निपटारा होत नाही. पयार्याने नागरिकांतून नाराजीचा आणि तक्रारीचा सूर आहे. महसूल विभागामध्ये निवासी नायब तहसीलदार हे महत्त्वाचे पद मानले जाते. त्याचबरोबर पुरवठा विभाग आणि निवडणूक नायब तहसीलदार ही पदेही महत्त्वाची असतात. तहसीलदारांना सहायक म्हणून त्यांचे काम असते. निवासी नायब तहसीलदारांच्या सहीने विविध कामांचा निपटारा केला जातो. कार्यालयातील अन्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम हे पद करते. त्यामुळे कार्यालयात सुसूत्रता आणि शिस्त येते. परंतु हिच पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्यामुळे तहसीलदार या मुख्य पदाच्या अधिकाऱ्यांवर कामाचा ताण येत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठका, स्थानिक पातळीवरील जनसुनावणी, गाव भेटी यामुळे तहसीलदार बाहेरगावी गेल्यास ज्यांच्या सहीने कामे मार्गी लावता येतील, असा अधिकारीच नसल्याने कामे प्रलंबित रहात आहेत. विविध शासकीय कामांसाठी नागरिकांना वेळेत काम उरकणे गरजेचे असते. मात्र सही नसल्याने त्याला वाट पहावी लागते. त्यात त्याचा वेळ आणि पैसा वाया जातो. निश्‍चित केलेले काम वेळेत दाखले, उतारे न मिळाल्यास रद्द होऊ शकते. ही त्या नागरिकांच्या दृष्टीने मोठी हानी ठरते. गडहिंग्लज वगळता सर्वच तालुक्‍यात रिक्त पदांचा प्रश्‍न आहे. चंदगड तहसील कार्यालयात नायब तहसीलदारची सर्व तीनही पदे रिक्त आहेत. आजरा येथे एकाच अधिकाऱ्याकडून सर्व कामे करून घेतली जात आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयासह जिल्ह्यातील विविध तहसील कार्यालयात अशीच स्थिती आहे. बढती गरजेची

अव्वल कारकून आणि मंडल अधिकारी पदावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नायब तहसीलदारपदी बढती दिली जाते. जिल्ह्यात सेवा कालावधीनुसार प्रमोशन मिळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यांना बढती देऊन रिक्त पदांचा प्रश्‍न सोडवावा, अशी मागणी आहे. तालुकानिहाय नायब तहसीलदारांच्या रिक्त पदांची संख्या

कोल्हापूर (जिल्हाधिकारी कार्यालय) - 5

शाहूवाडी- 2

राधानगरी- 2

भुदरगड- 2

गगनबावडा- 2

हातकणंगले- 1

शिरोळ- 2

गडहिंग्लज- 0

चंदगड- 3

आजरा- 2 संपादन - सचिन चराटी

