घोडा गाड्यांसह 25 संयोजक ताब्यात : पाडळी खुर्दमध्ये घोडा गाडी शर्यंतीचे आयोजन

कोल्हापूर ः संचारबंदीत सुद्धा घोडा गाडी व घोडा शर्यतीं झाल्यामुळे त्याची माहिती ठाण्याला न देणाऱ्या पोलिस पाटलासह एकूण 26 जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. यापैकी 25 संयोजकांना आज अटक केली. शर्यतीवेळी वापरण्यात आलेल्या मोटारसायकली आणि घोडा गाड्या सुद्धा जप्त केल्याचे करवीर पोलिसांनी सांगितले. पाडळी खुर्द (ता.करवीर) येथे घोडा गाडी व घोडा शर्यतींचे आयोजन केल्या प्रकरणी करवीर पोलिसांनी ही कारवाई केली. लॉकडाऊन काळात शर्यतीला मनाई असतानाही प्रशासनाला माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्या प्रकरणी पोलिस पाटला विरोधातही गुन्हा दाखल केला आहे. त्यांचे नाव अद्याप निष्पन्न झाले नसल्याचे पोलिस निरीक्षक सुनील पाटील यांनी सांगितले.

अटक केलेल्यांची नावे अशी ः अमृत महादेव पाटील व गणेश उर्फ रोहित प्रल्हाद कांबळे (पाडळी खुर्द), अतुल उर्फ गोट्या दिनकर बुचडे, सुरज संजय कांबळे, देवदास रामचंद्र निशाणे, दीपक अनिल पाटील (सर्व कळंबा), युवराज शिवाजी पाटील-लाठे, दिलीप दादू यादव, सोमवेल दिलीप सातपुते, संदीप दादू सातपुते, भगवान आनंदा पाटील (सर्व कोगे), संदीप हिंदुराव कौतुलकर, युवराज रामचंद्र पाटील, संकेश आनंदा काशीद, पोपट गोविंद कौतुलकर (सर्व यवलूज), रुपेश भगवान पाटील (परखंदळे), संतोष मारुती गागडे (बोंद्रेनगर, फुलेवाडी ), रवींद्र दत्तात्रय घोडके (बालिंगा), उमाजी साधू देशमुख (शिरोली दुमाला), राजू विलास म्हांगुरे (सुर्वेनगर), प्रतिक भगवान पाटील (पाडळी), अमर रघुनाथ पाटील (महे), राहूल उर्फ गुंड्या बाळू कांबळे (शिंगणापूर), प्रभाकर शिवाजी हराळे (पीरवाडी),संतोष अशोक पाटील (सोनतळी).

घोडा, घोडागाड्यासह मोटारसायकली सुद्धा आज जप्त करून पोलिस ठाण्यात आणल्या आहेत. घोड्यांसह घोडागाड्या पोलिस ठाण्याच्या बाहेर उभा केल्या होत्या. तेथे पोलिसांनी घोड्यांना चारा सुद्धा दिला आहे. अशी कारवाई अलीकडे पहिल्यांदाच झाली आहे. पोलिस पाटलानेही ही बाब लपवून ठेवल्यामुळे त्याच्यावर ही गुन्हा दाखल केला आहे, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक सुनील पाटील यांनी दिली.

Web Title: 25 organizers with horse carriages in custody: Horse car race organized in Padli Khurd