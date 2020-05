40 मिनिटांत शिवार भरून वाहिलं... 

कोवाड (कोल्हापूर) : विजांचा कडकडाट व वादळी वाऱ्यासह चंदगडच्या पूर्वभागात आज जोरदार वळिव पाऊस झाला. तब्बल 40 मिनिटे झालेल्या पावसाने शिवार भरून वाहिलं. पावसात गवत गंज्या, गोवऱ्या व पत्र्यांच्या शेडचे नुकसान झाले. चंदगडच्या पूर्व भागातील कोवाड, माणगांव, कुदनूर परिसरात पाऊस झालेला नव्हता. त्यामुळे शेतकरी पावसाच्या प्रतिक्षेत होते. एक दोन अवकाळी पाऊस झाल्याशिवाय शेतीच्या अंतरमशागतीला वेग येत नाही. आज सकाळपासून हवेत कमालीचा उष्मा होता. सायंकाळच्या सुमारास पावसाला सुरुवात झाली. आकाशात विजांचा कडकडाट सुरू होता. वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस झाला. तब्बल 40 मिनीटे पाऊस पडल्याने शेतातून पाणी तुंबले. शेतात काम करणारा शेतकरी वर्ग मात्र या पावसात अडकला. जनावरांसह भिजत शेतकरी घरी परतत होते. वादळी वाऱ्यात गवताच्या गंज्या, गोवऱ्या यांचे फार नुकसान नुकसान झाले. अनेकांची पत्र्याचे शेड वाऱ्याने उडून गेले. झाडं मोडून पडली होती. मात्र शेतीला या पावसाची गरज असल्याने शेतकऱ्यानी समाधान व्यक्त केले. गडहिंग्लज परिसरात पाऊस

गडहिंग्लज : शहर आणि परिसरात आज सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास जोरदार पाऊस कोसळला. सलग दुसऱ्या दिवशी झालेला हा पाऊस ऊस पिकाला उपयुक्त ठरला आहे. साडेसहाच्या सुमारास ढगाळ वातावरण होवून पावसाला प्रारंभ झाला. अर्धा तासभर जोरदार पाऊस झाला. या पावसामुळे खरीप हंगाम पेरणीपूर्व मशागतीला गती येणार असून ऊस पिकाच्या वाढीसाठी पाऊस उपयुक्त असल्याचे सांगण्यात आले.

