गावागावात घरफाळा, पाणीपट्टीचे थकले 42 कोटी 

कोल्हापूर : तीन महिने काम नाही, खाण्याचे वांदे सुरू आहेत, तुम्हाला घरफाळा आणि पाणीपट्टी द्यायची कुठली?, अशी कारणे ऐकून ग्रामपंचायतींच्या वसुली कर्मचाऱ्यांना परतावे लागत आहे. मार्चअखेर जिल्ह्यातील 42 कोटी 33 लाखांचा घरफाळा आणि पाणीपट्टी थकीत राहिली आहे.

जिल्ह्यातील 2720 ग्रामपंचायतीकडून घरफाळा वसुलीचे काम जोमाने सुरू होते. दरम्यान, लॉकडाउन जाहीर झाल्यापासून वसुली थांबली आहे. जिल्ह्यात 2019-20 मध्ये गेल्यावर्षीच्या थकीतसह 118 कोटी 52 लाखांची घरफाळा आणि 44 कोटी 81 लाख रुपये पाणी पट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट होते. 31 मार्चअखेर 29 कोटी 53 लाख रुपये घरफाळा व 12 कोटी 80 लाख हजार रुपये पाणीपट्टी थकीत आहे. सर्वाधिक 25 कोटी 59 लाखांचा घरफाळा करवीर तालुक्‍यातून होता. गेल्यावर्षीची थकीत 5 कोटी रुपये मिळून 30 कोटी 29 लाख रुपये येणे बाकी होती. यापैकी, 21 कोटी 54 लाख रुपये वसूल झाले आहेत. तर उर्वरित 9 कोटी 27 लाख रुपये येणे बाकी आहे. हीच परिस्थिती इतर तालुक्‍यांची आहे.

