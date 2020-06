राज्यात केंद्रप्रमुखांची  50 टक्के पदे रिक्त 

कोल्हापूर : प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता व शाळांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावा, यासाठी प्राथमिक शिक्षण विभागात पर्यवेक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची असणारी केंद्रप्रमुख पदे राज्यात 50 टक्के रिक्त आहेत. महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांत 60 ते 75 टक्‍क्‍यांपर्यंत ही पदे रिकामी आहेत. शाळा व विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचे पर्यवेक्षण करणाऱ्या केंद्रप्रमुखांची पदे दहा वर्षांपासून भरलेली नाहीत. राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी 14/11/1994 च्या शासन निर्णयानुसार राज्यात 4860 केंद्रीय प्राथमिक शाळांची निर्मिती केली. सर्व केंद्रशाळांवर पदोन्नतीने केंद्रप्रमुख नियुक्त करण्यात आले. 1995 ते 31 जानेवारी 2010 पर्यंत सर्व केंद्रशाळांचे व केंद्रांतर्गत सर्व शाळांचे कामकाज उत्तम प्रकारे सुरू होते; पण 2/2/2010 च्या शासन निर्णयाद्वारे केंद्रप्रमुख पदे 30 टक्के सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीने, 30 टक्के पदे प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकांची विभागस्तरावर स्पर्धा परीक्षेद्वारे व 40 टक्के पदे सरळ सेवा स्पर्धात्मक परीक्षेद्वारे भरावीत, असे निर्देश आहेत. 2010 नंतर आजअखेर केंद्रप्रमुख पदांसाठी कोणतीही परीक्षा न झाल्याने केंद्रप्रमुख पदे रिक्त राहिली आहेत. राज्यात एकूण 4687 मंजूर पदांपैकी 2205 पदे रिक्त आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक 76 टक्के, तर त्याखालोखाल नागपूर जिल्ह्यात 74 टक्के केंद्रप्रमुख पदे रिक्त आहेत. प्रत्येक केंद्रात सुमारे दहा-बारा शाळांचा समावेश आहे. प्रत्येक शाळेस महिन्यातून दोन भेटी देणे, शिक्षकांना मार्गदर्शन करणे, शैक्षणिक संनियंत्रण ठेवणे व पर्यवेक्षण करणे ही कामे केंद्रप्रमुख करतात. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यात रिक्त असलेली पदे, कंसात मंजूर पदे :

* कोल्हापूर 130 (171), * सांगली 77 (136), * सोलापूर 139 (199), * सातारा 123 (223) * पुणे 96 (305).

