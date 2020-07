सात दिवसांत इंधनाचे वाचले 56 कोटी 

कोल्हापूर : जिल्ह्यात लॉकडाउनच्या काळात 38 लाख 50 हजार लिटर डिझेलची व 30 लाख 80 हजार लिटर पेट्रोलची विक्री घटली. लॉकडाउन असलेल्या सात दिवसांत केवळ अत्यावश्‍यक सेवेसाठीच पेट्रोल व डिझेलची विक्री झाली. विक्रीत घट झाल्यामुळे तब्बल 56 कोटी 67 लाख 20 हजारांची विक्री ठप्प झाली.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. प्रतिदिन 250 ते 350 कोरोना रुग्ण आढळून येतात. हा आकडा दिवसेंदिवस वाढत आहे. गेल्या रविवारी जिल्हा प्रशासनाने अत्यावश्‍यक सेवा वगळता सर्वच जिल्हा, तालुका आणि गावांत कडक लॉकडाउन जाहीर केला. लोकांनीही चांगला प्रतिसाद दिला. अत्यावश्‍यक सेवेच्या वाहनांव्यतिरिक्त इतर कोणतेही वाहन फारसे दिसले नाही. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेल विक्रीत मोठी घट झाली. आज लॉकडाउन शिथिल करण्यात आले आहे.

जिल्ह्यात शहरी आणि ग्रामीणमध्ये तब्बल 254 पेट्रोल पंप आहेत. लॉकडाउनमध्ये या पंपांवर अत्यावश्‍यक सेवेसाठी इंधन विक्री झाली. जिल्ह्यात प्रतिदिन 5 लाख लिटर पेट्रोलची आणि 6 लाख 20 हजार लिटरची डिझेलची विक्री होते. लॉकडाउनमध्ये पेट्रोलची प्रतिदिन 60 हजार लिटर आणि डिझेलची 70 हजार लिटरची विक्री होत होती. दवाखाने, डॉक्‍टर, नर्स, पोलिस, पत्रकार तसेच शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांतील वाहनांसाठीच पेट्रोल-डिझेलची विक्री सुरू राहिली. जिल्ह्यात अत्यावश्‍यक सेवा देणाऱ्या वाहनांना व व्यक्तींनाच पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा केला आहे. शासनाच्या नियमानुसार आणि सूचनेनुसारच सर्व पेट्रोल पंप सुरू राहिले. दरम्यान, लॉकडाउनच्या काळात पेट्रोल व डिझेलची मोठी घट झाली आहे. लॉकडाउनच्या काळात सर्वसामान्य लोकांकडूनही इंधनाची मागणी केली गेली नाही.

- श्री. माणगावे, पेट्रोल-डिझेल पंपचालक असोसिएशन.



