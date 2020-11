नियम मोडणाऱ्या पाच हजार ८११ जणांना कोल्हापूर महापालिकेचा दणका 

कोल्हापूर - कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी गेल्या दहा दिवसात महानगरपालिका, केएमटी आणि पोलिस पथकाकडून 5 हजार 811 जणांकडून 6 लाख 47 हजार 600 रुपयांचा दंड वसूल केला असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी दिली. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी मास्कचा वापर करणे, सामाजिक अंतर ठेवणे, हॅण्डग्लोज वापरने, सार्वजनिक ठिकाणी न थुंकणे तसेच रात्री 9 नंतर आस्थापना सुरु न ठेवणे या प्रतिबंधक गोष्टींचे पालन करणे गरजेचे आहे. मात्र शहरात कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी प्रतिबंधक गोष्टींचा भंग केल्याबददल गेल्या दहा दिवसात म्हणजे दिनांक 1 ते 10 नोव्हेंबर 2020 या कालावधीत महानगरपालिका, केएमटी आणि पोलिस प्रशासनाच्या पथकाकडून 5 हजार 811 जणांकडून 6 लाख 47 हजार 600 रुपयांचा दंड वसूल केला असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी दिली. यामध्ये दिनांक 1 ते 10 नोव्हेंबर 2020 या दहा दिवसात महानगरपालिका, केएमटी आणि पोलिस प्रशासनाच्या पथकाने 5 हजार 811 जणांकडून वसूल केलेल्या 6 लाख 47 हजार 600 रुपयांच्या दंडामध्ये दि. 1 नोव्हेंबररोजी 570 जणांकडून 70 हजार 400, दि. 2 नोव्हेंबररोजी 649 जणांकडून 74 हजार 600, दि. 3 नोव्हेंबररोजी 583 जणांकडून 64 हजार 200, दि. 4 नोव्हेंबररोजी 559 जणांकडून 58 हजार 600, दि. 5 नोव्हेंबररोजी 522 जणांकडून 60 हजार 400, दि. 6 नोव्हेंबररोजी 552 जणांकडून 62 हजार 100, दि. 7 नोव्हेंबररोजी 504 जणांकडून 53 हजार 600, दि. 8 नोव्हेंबररोजी 592 जणांकडून 63 हजार 900, दि. 9 नोव्हेंबररोजी 655 जणांकडून 72 हजार 900 आणि दि. 10 नोव्हेंबररोजी 625 जणांकडून 66 हजार 900 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. नागरिकांनी मास्कचा वापर आणि सामाजिक अंतराचे पालन करावे ; आयुक्त दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी खरेदीसाठी गर्दी करु नये, नियमित मास्कचा वापर करावा तसेच सामाजिक अंतराचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन करुन आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे म्हणाल्या की, कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महापालिकेने नो मास्क नो एंन्टी ही मोहिम गतीमान केली असून शहरात विनामास्क फिरणारे तसेच सामाजिक अंतराचे पालन न करणाऱ्याविरुध्द दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. तरी नागरिकांनी तसेच व्यापारी, व्यावसायिकांनी मास्क वापरणे, सामाजिक अंतर ठेवणे, सार्वजनिक ठिकाणी विशेषत: रस्त्यांवर न थुंकणे या बाबींचे काटेकोरपणे पालन करावे. हे पण वाचा - पुणे पदवीधर विधानपरिषद मतदारसंघातून भैय्या माने यांनी भरला अर्ज कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी महापालिका प्रशासन युध्दपातळीवर उपाययोजना राबवित आहे. सद्या कोरोना बाधितांची संख्या कमी होत असली तरी धोका मात्र टळलेला नसल्याने नागरिकांनी दिवाळी सण आनंदाने मात्र साधेपणाने साजरा करुन कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहनही आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी केले आहे. संपादन - धनाजी सुर्वे

