गोकुळ नेत्यांच्या बैठकीला पाच संचालकांची दांडी 

कोल्हापूर : जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) निवडणुकीतील रणनीती ठरवण्यासाठी सत्तारूढ गटाचे नेते आमदार पी. एन. पाटील व माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांनी बोलवलेल्या संचालकांच्या बैठकीकडे पाच विद्यमान संचालकांनी पाठ फिरवली. यावरून पाचही संचालक सत्तारूढ गटासोबत राहाणार नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यात ज्येष्ठ संचालक विश्‍वास पाटील, अरुण डोंगळे, श्रीमती जयश्री पाटील-चुयेकर, आमदार राजेश पाटील व माजी आमदार सत्यजित पाटील-सरूडकर यांच्या मातोश्री सौ. अनुराधा यांचा समावेश आहे. "गोकुळ'च्या ताराबाई पार्कातील कार्यालयात सुमारे दोन तास झालेल्या बैठकीत नेत्यांनी तालुकानिहाय संपर्काचा आढावाही घेतला. "गोकुळ'च्या निवडणुकीत सत्तारूढ विरोधात ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ व पालकमंत्री सतेज पाटील यांचे पॅनेल असणार हे जवळपास निश्‍चित झाले आहे. या दोन्ही पॅनेलमध्ये उमेदवार कोण असतील, याविषयीची कमालीची उत्सुकता आहे. ठराव प्रक्रियेतच श्री. डोंगळे, विश्‍वास पाटील व चुयेकर यांनी स्वतंत्र ठराव दाखल करून आपली दिशा स्पष्ट केली होती. त्यात राजेश पाटील व श्री. सरूडकर यांचाही निर्णय विरोधी आघाडीसोबत जाण्याचा निश्‍चित आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आज झालेल्या बैठकीला महत्त्व आहे. महिनाभरापासून संचालकांचा तालुकानिहाय दौरा सुरू आहे. दौऱ्याचा आढावा नेत्यांनी घेतला. संचालकांचा एकत्रित असा करवीरचा दौरा शिल्लक आहे. येत्या दोन दिवसांत तोही पूर्ण करण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. त्यानंतर त्या त्या तालुक्‍यातील संचालकांनी आपल्या तालुक्‍यातील ठरावदारांची वैयक्तिक भेट घेण्याचे आदेश नेत्यांनी दिले.

बैठकीला अध्यक्ष रवींद्र आपटे, ज्येष्ठ संचालक अरुण नरके, रणजितसिंह पाटील, विश्‍वास जाधव, धैर्यशील देसाई, वसंत खाडे, पी. डी. धुंदरे, सत्यजित पाटील, उदय पाटील, दीपक पाटील, बाबा देसाई आदी उपस्थित होते. सत्तारूढ गटाने ताकद अजमावली

बैठकीनिमित्ताने सत्तारूढ गटाच्या नेत्यांनी आपल्या गटाची ताकद आज अजमावली. पाच विद्यमान संचालक गैरहजर राहिले तरी त्यांच्या जागेवर पाठिंबा देणाऱ्या इतर नेत्यांना त्या जागा देता येतील, अशीही भूमिका या बैठकीत घेतल्याचे समजते. यावर प्रत्यक्ष कार्यक्रम लागल्यानंतर पुन्हा चर्चा करण्याचे ठरले. ही प्राथमिक बैठक - पी. एन.

सुमारे दोन तास झालेल्या बैठकीतून बाहेर आल्यानंतर पत्रकारांनी पी. एन. पाटील यांना विचारले असता ते म्हणाले, ""ही प्राथमिक बैठक होती. त्यात गेल्या महिनाभर तालुकानिहाय संचालकांनी केलेल्या दौऱ्याचा आढावा घेण्यात आला. यापेक्षा अन्य कोणतीही चर्चा झाली नाही.'' विनय कोरेंना दोन जागा देण्याची तयारी

या निवडणुकीत आमदार विनय कोरे सत्तारूढ गटासोबत यावेत, यासाठी श्री. महाडिक प्रयत्नशील आहेत. श्री. कोरे यांनी दोन जागांची मागणी केली आहे. सुरुवातीला त्यांना एकच जागा देण्याची तयारी सत्तारूढ गटाची होती; पण शाहूवाडी तालुक्‍यातील सरूडकर गट विरोधात जाण्याची शक्‍यता असल्याने श्री. कोरे यांना दोन जागा देऊन त्यांना सोबत घेण्याची तयारी सत्तारूढ गटाने दर्शवली आहे.

Web Title: Absence of five directors at the Gokul leaders' meeting