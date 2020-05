शैक्षणिक वर्षच अधांतरी 

कोल्हापूर : लॉकडाउनची मुदत सातत्याने वाढत असल्याने नव्या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश, शाळा-महाविद्यालये कधी सुरू होणार? याबाबतची अनिश्‍चितता यामुळे विद्यार्थ्यांसह पालकांची संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. 15 जूनपासून शाळा सुरू होण्याची शक्‍यता कमी आहे. शाळा सुरू झाल्या तर सोशल डिस्टन्स कसे राखायचे, असा प्रश्‍न शैक्षणिक संस्थांसमोर आहे. पाडव्याच्या प्रवेशाचा मुहूर्त लॉकडाउनमुळे हुकला. पहिली ते आठवीपर्यंतची परीक्षा रद्द झाली. सरासरीनुसार निकाल तयार करण्याचे आदेश शिक्षकांना दिले. हा निकाल तयार झाला. पण, लॉकडाउनची मुदत 17 मेपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे निकाल जाहीर होणार नाही. दरवषी मेअखेरीस शाळांच्या प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू होते. पहिली, पाचवी तसेच आठवीचे प्रवेश या काळात होतात.

लॉकडाउनमुळे शिक्षण विभाग तसेच शाळांस्तरावर शांतता आहे. प्रवेश ऑफलाईन होणार की ऑनलाईन, याबाबत कोणताही अंदाज नाही. मुंबई, पुण्यासह नागपूर तसेच काही शहरे रेड झोनमध्ये आहेत. दहावी, बारावीच्या निकालाबाबत अनिश्‍चितता आहे. या निकालावर विद्यार्थ्यांचे पुढील प्रवेश अवलंबून असतात. प्राथमिक तसेच माध्यमिक शाळा 15 जूनला सुरू होतात. वाढता लॉकडाउन पाहता जूनमध्ये शाळा सुरू होण्याची शक्‍यता नाही. जुलैमध्ये शाळा सुरू झाल्या तरी सोशल डिस्टन्स राखण्याचे आव्हान शाळांसमोर असणार आहे. एका वर्गात किमान 40 ते 60 विद्यार्थी बसतात. दोन विद्यार्थ्यांत एक मीटरचे अंतर ठेवायचे म्हटले तरी किमान वीसच मुले एका वर्गात बसू शकतात. बहुतांश शाळा खोल्या कमी आकाराच्या आहेत. तेथे विद्यार्थी बसवायचे कसे, हा प्रश्‍न आहे. कोरोनासारखे संकट असल्याने पालक विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठवतील की नाही, असा प्रश्‍न आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घ्यायचा आहे, तेही संभ्रमावस्थेत आहेत. नव्या शैक्षणिक वर्षाबाबत तूर्तास प्रतिक्रिया देणे योग्य होणार नाही. शाळा नियोजित वेळापत्रकाप्रमाणे सुरू होतील का, याबाबत संभ्रमावस्था आहे. शालेयस्तरावर निकाल तयार आहे; पण तो लॉकडाउनमुळे जाहीर करता येत नाही. शाळा सुरू झाल्या तरी सोशल डिस्टन्स कसा राखायचा, हा प्रश्‍न आहे.

- किरण लोहार, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी





Web Title: The academic year is over