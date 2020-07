प्राधिकरणाचे काम पुन्हा गतीने 

कोल्हापूर : कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची सुमारे दीड वर्ष थांबलेली प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे. प्राधिकरणासाठी हक्काचे तीन अधिकारी मिळणार आहेत. तसेच गुंठेवारी आणि अतिक्रमण नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू होत आहे. प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील निवृत्त झाल्यामुळे त्याचा कार्यभार पुन्हा नगररचना विभागाकडे आला आहे. आणखी तीन नवीन अधिकारी लवकरच नियुक्त होणार असल्यामुळे प्राधिकरणाने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. शहराची हद्दवाढ न करता परिसरातील 42 गावांसाठी नव्याने प्राधिकरणाचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. या प्राधिकरणाला भक्कम आर्थिक निधी दिला जाईल, गावात विकासगंगा जाईल, असे जाहीर केले होते. मात्र, काहीच पूर्तता न झाल्यामुळे गावागावांत उद्रेक होऊ लगला. कोणते गाव प्राधिकरणात घ्यायचे या मुद्द्यावरून ते सुरवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात अडकले. त्यानंतर प्राधिकरण वादाचा मुद्दा ठरला होता. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीपासून ते प्राधिकरणात येणाऱ्या गावांतील बांधकाम परवान्याचे मुद्दे दीड वर्ष प्रलंबित होते. नुकतीच प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी अनेक प्रश्‍नांबाबत बैठक घेऊन बांधकाम परवान्याला मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला. अतिक्रमण दंड आकारून नियमित करण्याचा निर्णय झाला; मात्र हे करण्यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची आवश्‍यकता होती. त्यासाठी नुकतीच जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे, लवकरच ही पदे भरली जाणार आहेत. सहायक नगररचनाकारांची दोन पदे आणि सहाय्यक लेखाधिकारी असे एक पद भरले जाणार आहे. तात्पुरत्या सेवा करार पद्धतीने ही पदे भरली जात आहेत. पदासाठी अर्ज दाखल करण्याची मुदत बुधवारी (ता. 15) सायंकाळी सहापर्यंत होती.

Web Title: Accelerate the work of the authority again