ट्रकखाली दुचाकी गेल्याने दोघे जखमी,  सौंदलग्याजवळ अपघात : एक जण गंभीर

सौंदलगा : येथील राष्ट्रीय महामार्गाच्या बाजूस असलेल्या सौंदलगा हद्दीत ब्रीज नजीक ट्रकखाली गेल्याने

सौंदलगा-कुर्ली येथील दुचाकीवरील दोघे जखमी झाले. बुधवारी (ता. २४) सायंकाळी ६.३० वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला. श्रीकांत शामराव वड्डर (वय ५५, रा. सौंदलगा) व दीपक शिंत्रे (वय ३५, रा. कुर्ली) अशी जखमींची नावे आहेत. घटनास्थळावरून समजलेली माहिती अशी, श्रीकांत वड्डर, व दीपक शिंत्रे हे ब्रीज खालून आपल्या घराकडे दुचाकी (एमएच ११ डी ९७९७) घेऊन निघाले होते. ट्रक चालकाचा रस्ता चुकल्यामुळे ट्रक (बीबीसी १३ एल ८९९३) मांगूर फाट्यावरून परतून लोकल रोडवरून कोल्हापूरच्या दिशेने निघाला होता. सौंदलगा येथील गावामध्ये प्रवेश करण्याच्या ठिकाणी असलेल्या ब्रीज जवळ ट्रक व दुचाकीची जोराची धडक झाली. या अपघातात दुचाकी ट्रकच्या खाली जाऊन त्यात दोघेही जखमी झाले असून त्यांच्या पायाला दुखापत झाली. तसेच दुचाकीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. अपघातानंतर ट्रक चालक पळून गेला आहे. घटनेची माहिती मिळताच निपाणी पोलिस ठाण्याचे कॉन्स्टेबल तौशिफ मुजावर यांनी धाव घेतली. तातडीने १०८ रुग्णवाहिकेतून जखमींना निपाणीच्या महात्मा गांधी रुग्णालयात उपचारासाठी पाठवले. महामार्गाशेजारी असलेल्या लोकल रोडवरील थांबलेली वाहतूक पोलिसांनी सुरळीत केली. या घटनेची माहिती मिळताच नातेवाईक घटनास्थळी दाखल झाले होते.निपाणी ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक बी. एस. तळवार व सहकाऱ्यांनी भेट देऊन पाहणी केली.श्रीकांत शामराव वडर हे कागल येथे शिक्षक आहेत.त्यांना निपाणीहुन सीटी हॉस्पिटल कोल्हापूर येथे नेण्यात आले आहे. या घटनेची नोंद निपाणी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात झाली आहे.

